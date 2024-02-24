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遭控詐騙2000萬台幣 製作人小蟲近況曝「滿眼淚水」

記者梅衍儂／綜合報導
周蕙(右起)跟小蟲、簡文彬合作「跨樂衛武營音樂會」。（本報資料照片）
周蕙(右起)跟小蟲、簡文彬合作「跨樂衛武營音樂會」。（本報資料照片）

周蕙將一連兩天將在高雄衛武營開唱，舉辦「大玩樂家3 小蟲&簡文彬&周蕙 跨樂衛武營音樂會」，獻唱13首資深音樂人小蟲的經典創作。小蟲先前遭周思潔控告詐騙台幣2000萬元（約63.2萬美元），23日記者會上未見小蟲蹤影，指揮家簡文彬則分享了小蟲近況。

簡文彬每年為了「大玩樂家」音樂會，都會打造特別的髮型，這次為了呼應龍年，特地在後腦勺剃出草寫「龍」字。他透露日前彩排時，小蟲也到場欣賞，小蟲聽完後，當下竟「眼眶滿滿都是水」，顯見對於此次音樂會充滿感動。

周蕙身為實力派唱將，這次要站在音樂殿堂詮釋經典，認為很榮幸也很難得，特別自砍年假，2月完全不接工作，更索性閉關一個月在家當宅女，只為練聽力及練唱，每天睡覺前還會像小學生一樣做好功課，把所有的歌曲、流程都在腦中走一遍，把握任何機會認真「聽音樂」的她表示：「甚至作夢都會夢到旋律！就可以知道那感染力多強」。

周蕙原本就有過敏性鼻炎，年前還感冒，至今未痊癒，天生樂觀個性的她表示：「往好的方面來想，至少不是演出當天出狀況，所以我趁著過年休假努力養病，也對我的醫生下最後通牒，還請醫生幫我把藥加重一點，務必在這個周末前讓我恢復到最好狀況，我想一定可以的」。

周蕙感冒1個多月，至今喉嚨沒有完全康復。（圖／陳建豪提供）
周蕙感冒1個多月，至今喉嚨沒有完全康復。（圖／陳建豪提供）

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