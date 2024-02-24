「舞台是我生命」90歲林沖站立唱全場

林沖（右）努力復健，想重回最愛的舞台。（記者李政龍／攝影）

林松義、林沖等台灣資深藝人23日出席台灣優質生命協會「愛傳承關懷演唱會」，與近80位弱勢長者提前過元宵。林松義雖然無法行走，但全程在台下同樂，受訪時靠紀寶如幫他說明，現在每周復健四次，還是能擺出帥氣pose。

90歲的「鑽石歌王」林沖狀態明顯好轉，全程站立演唱。他感嘆前兩年不停進出醫院，直到去年年底才開始感覺逐漸恢復。「唯一希望就是想要回到以前的狀態，現在積極接受復健，我熱愛舞台，舞台是我的生命」。

女星唐玲的化療剛告一段落，整個人看起來活力十足。她今年也有新希望，放話要回到健身房要把腹肌練回來，目標是拍攝性感照片，不排除可能走大尺度路線，笑稱大家可以拭目以待。

常務理事謝祖武被問到兒子謝展榮，謝祖武笑稱父子倆很久沒見面，初二打過照面後就各自忙碌，反正兩人就是「相愛相殺」。

謝展榮現在是演藝圈新人，先前參演「有生之年」，爸爸謝祖武吐槽：「我覺得他表演，在所有演員中表現倒數第一名。」所以謝祖武要兒子好好跟前輩們學習，「他可以叫吳慷仁阿伯，我還要叫吳慷仁一聲哥呢」。