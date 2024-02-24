我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

「舞台是我生命」90歲林沖站立唱全場

記者李姿瑩／綜合報導
林沖（右）努力復健，想重回最愛的舞台。（記者李政龍／攝影）
林沖（右）努力復健，想重回最愛的舞台。（記者李政龍／攝影）

林松義、林沖等台灣資深藝人23日出席台灣優質生命協會「愛傳承關懷演唱會」，與近80位弱勢長者提前過元宵。林松義雖然無法行走，但全程在台下同樂，受訪時靠紀寶如幫他說明，現在每周復健四次，還是能擺出帥氣pose。

90歲的「鑽石歌王」林沖狀態明顯好轉，全程站立演唱。他感嘆前兩年不停進出醫院，直到去年年底才開始感覺逐漸恢復。「唯一希望就是想要回到以前的狀態，現在積極接受復健，我熱愛舞台，舞台是我的生命」。

女星唐玲的化療剛告一段落，整個人看起來活力十足。她今年也有新希望，放話要回到健身房要把腹肌練回來，目標是拍攝性感照片，不排除可能走大尺度路線，笑稱大家可以拭目以待。

常務理事謝祖武被問到兒子謝展榮，謝祖武笑稱父子倆很久沒見面，初二打過照面後就各自忙碌，反正兩人就是「相愛相殺」。

謝展榮現在是演藝圈新人，先前參演「有生之年」，爸爸謝祖武吐槽：「我覺得他表演，在所有演員中表現倒數第一名。」所以謝祖武要兒子好好跟前輩們學習，「他可以叫吳慷仁阿伯，我還要叫吳慷仁一聲哥呢」。

不過謝展榮先前曾說，平常不會看爸爸謝祖武的作品。謝祖武一聽當場被激到，故意嗆兒子：「好啊！他要這樣講沒關係啊！他幾部作品，我幾部作品？」雖然他嘴上說兒子不看就不看，後來還是改口：「我覺得他是可能有看，但是不想說」。

謝祖武對兒子要求嚴苛。（記者李政龍／攝影）
謝祖武對兒子要求嚴苛。（記者李政龍／攝影）
唐玲走過抗癌，許願想拍寫真。（記者李政龍／攝影）
唐玲走過抗癌，許願想拍寫真。（記者李政龍／攝影）

上一則

說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

下一則

小龍女被網友酸「真慘」 引出吳綺莉發聲護女

延伸閱讀

一度驚傳命危 台灣90歲歌王現身：舞台就是我的生命

一度驚傳命危 台灣90歲歌王現身：舞台就是我的生命
2024年香港金像獎公布 梁朝偉、吳慷仁強勢入圍

2024年香港金像獎公布 梁朝偉、吳慷仁強勢入圍
吳慷仁曝驚人「錢海照」玻璃藏亮點「看到漂亮小姐姐」

吳慷仁曝驚人「錢海照」玻璃藏亮點「看到漂亮小姐姐」
觀影說劇／吳慷仁化身銀行企業家 ABC口音太搞笑

觀影說劇／吳慷仁化身銀行企業家 ABC口音太搞笑

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選