擺陣招桃花奏效？米可白認愛「圈內人」老友再續緣

米可白單身不到一年，新的追求者出現了。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人米可白近來在電視劇「追分成功」中被渴愛的女鬼附身，日前為戲宣傳受訪，招認戲外有新對象，且不否認是圈內人，被追問細節直呼：「謝謝大家關心，希望大家給我多一點空間」。

米可白去年9月坦言與圈外男友情斷，單身不到一年，認了有新的追求者，是「之前認識的朋友」，對方主動與她聯繫，才搭上線。她並透露「交友想法」：「比我大7歲到小5歲都可接受，孝順、愛我、愛狗、愛我的家人。」自認不是「外貌協會」，「相處感覺比較重要」。

米可白坦言有「作法」求桃花，前陣子很認真去霞海城隍廟拜月老，後來馬國賢告訴她，要在家中放7支百合花、下方布滿粉水晶，果然奏效。媽媽是否見過新對象？米可白答得含糊：「沒有看不看過，也沒有滿不滿意。」但表示媽媽叮嚀她：「先以工作為主。」今年將滿38歲，米可白想去凍卵，礙於正拍戲，怕會影響身材。

米可白在「追」劇中的角色個性原本高冷，被「處女鬼」附身後，對周圍的男性蕭景鴻、潘逸安、孫綻熱情上下其手，點評3男身材，讚近來勤練舞的蕭景鴻很結實，孫綻則「肩膀很硬」，但卻虧潘逸安手臂比較「鬆軟」。