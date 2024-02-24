我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

陳美鳳遭路人狠批「皮膚黑有夠醜」 曝3句箴言高EQ回應

記者 楊起鳳／即時報導
陳美鳳為活動簽名。(圖／臺北流行音樂中心提供)
陳美鳳為活動簽名。(圖／臺北流行音樂中心提供)

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳其實曾是發過7張台語專輯的歌手，她從秀場起家，一路唱紅不少經典歌曲，尤其一首紅遍大街小巷的「繁華攏是夢」至今仍不斷傳唱。陳美鳳在活動上分享起自己從年輕時期就在五光十色的秀場穿梭，更笑稱自己薄利多銷，為為了賺錢趕場從早跑到晚，當時的她不但要自己開車獨自帶著舞群趕場，還要自己手工加工秀服！

陳美鳳看似一帆風順的背後，其實也不乏聽見來自四面八方的聲音及甚至批評，她分享跑秀場時遇到的有趣往事：「有次趕場搭電梯，搭到一半有其他人進來，當下就被認出來，對方打量了我一下，先用台語問『你陳美鳳喔』，接著很直接說『有夠醜』，當下我回了謝謝，但是發現身邊的舞群都在偷笑！」

除此之外，還曾在高雄遇過在同一個冰菓室用餐的客人，看著電視上的自己直接批評：「皮膚這麼黑，不知道在唱什麼。」渾然不知陳美鳳就在同一個空間，然而陳美鳳因為要趕場，不得不經過批評她的客人，當時她決定直接到桌邊說：「剛剛我都有聽到，我知道我還要加油，謝謝你們！」之後便匆匆離去，沒想到在演出後，對方竟然拿著花想要到後台道歉，讓她感受到人情味及善良。

陳美鳳表示當時並不覺得難過，反而覺得難得能這麼直接聽到其他人對自己的評價，她說：「回想當時被說醜也是有原因，當年眉毛畫得很濃，嘴唇還化成藍色的。」笑說當時的流行比較前衛，不太符合當年的審美觀，但當聽到評論，她總是當作督促自己的動力，讓一旁的李明依及黃韻玲大讚她EQ超高！陳美鳳也笑說自己的三句箴言是「和氣生財、顧全（錢）大局、以和為貴」。

上一則

汪小菲高調要二婚 大S祝「這次要白頭到老」

延伸閱讀

雪場即秀場 滑雪服如「門面」 掀新時尚大戰

雪場即秀場 滑雪服如「門面」 掀新時尚大戰
黃品源恢單11年 爆再婚俄才女音樂家

黃品源恢單11年 爆再婚俄才女音樂家
陳美鳳被誤認王心凌 網虧「甜心教主情何以堪」她回應了

陳美鳳被誤認王心凌 網虧「甜心教主情何以堪」她回應了
胡瓜掌舵鬥「紅白」 飆出除夕最高收視

胡瓜掌舵鬥「紅白」 飆出除夕最高收視

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選