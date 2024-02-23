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戲說從頭／周曉涵床戰小王 老公李國毅緊盯

記者陳慧貞／綜合報導
周曉涵在「商魂」中的情慾戲獲讚氛圍感十足卻不情色。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）
周曉涵在「商魂」中的情慾戲獲讚氛圍感十足卻不情色。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）

周曉涵、李國毅與日星市原隼人在商戰時代劇「商魂」中，有段不可告人的三角關係，劇中三人卯足勁展開肉搏戰，尤其是周曉涵在第一集播出就與市原隼人有一段情慾滿滿、翻雲覆雨的激情戲，尺度之大，令人看了瞠目結舌，日前她與李國毅接受專訪，再度被問此題，她害羞指戲裡「入贅尪」李國毅：「可以問我老公！」

李國毅在「商魂」中反派角色帶有一股陰鬱邪氣。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）
李國毅在「商魂」中反派角色帶有一股陰鬱邪氣。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）

劇中，周曉涵飾演非典型叛逆千金，不顧世人眼光為愛瘋狂，連與市原隼人在飯店偷情，都由飾演老公的李國毅在房門口等候，兩場戲分開拍，由於劇中這名千金贅婿需知道老婆的狂放行徑，導演洪子鵬還安排李國毅在拍攝周曉涵床戲時，到小螢幕前「觀戰」，讓他看得比演戲的兩人還緊張，直呼：「有種不知道會發生什麼事的感覺」。

提到現實中是否也是作風大膽的女性？周曉涵立刻睜大眼睛搖頭，相識多年的好友李國毅則在旁笑著解釋：「雖然她是獅子座，但其實是像小貓咪的獅子座」，周曉涵強調此次是「豁出去」演床戲，「因為我覺得這是一個很棒的作品，是值得的！」

李國毅首次演反派，角色透露出的陰鬱邪氣，有時連他自己都不認得，回憶演出期間，還刻意維持健康生活作息和飲食、運動健身，每晚10時就入睡，只為能專心投入角色。

周曉涵在「商魂」中看似痛恨婚姻帶來的束縛，但對於李國毅詮釋的「黃宏達」如同「流浪狗」般的遭遇，周曉涵坦言：「其實心裡對他有一些憐憫，只是都沒有表現出來。」她不敢爆雷，只能賣關子：「我們在劇裡有交換一個非常大的秘密，到最後才會有一些端倪。」觀眾必須看到最後，才能解開謎底。

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