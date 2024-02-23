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黃品源恢單11年 爆再婚俄才女音樂家

娛樂新聞組／綜合報導
黃品源（圖）傳出再婚，對象是俄羅斯音樂家艾琳。（取材自微博）
黃品源（圖）傳出再婚，對象是俄羅斯音樂家艾琳。（取材自微博）

55歲的台灣男歌手黃品源跟前妻蜜兒離婚11年，期間一度傳出感情回溫，有望再續前緣，如今則傳出他再婚喜訊，對象是俄羅斯音樂家艾琳，婚禮近日將在北京舉辦。

艾琳擁有鋼琴藝術博士學位。（取材自微博）
艾琳擁有鋼琴藝術博士學位。（取材自微博）

綜合媒體報導，黃品源日昨發出電子喜帖，老婆艾琳擁有鋼琴藝術博士學位，還發行過演奏專輯，是名學霸才女。此外，艾琳的微博去年有許多赴台的倩影，朝聖了野柳女王頭、台北101大樓、象山等等，猜測應是兩人在台灣一起留下愛的印記。是否真的已經準備結婚？黃品源的經紀團隊表示暫時無法確認。

據報導，黃品源唱紅「你怎麼捨得我難過」、「小薇」等經典歌曲，1995年和前少女團體「Apple Pie」成員蜜兒結婚，兩人育有一子一女，未料2013年離婚，不過幾年後又被拍到復合，甚至在街邊擁吻，但卻遲遲未復婚，對此，黃品源解釋：「你要一張紙的證明比較重要？還是責任比較重要？」

如今爆出他再婚消息，是否真的結婚？喜氣洋洋黃品源透過經紀人Monkey回應： 「首先謝謝大家的關心，本來沒有想要鋪張，但好消息終究還是包不住，收到來自海內外這樣多的祝福，真的再次感謝大家，祝大家新春快樂，龍年吉祥。」

俄羅斯 微博 Apple

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