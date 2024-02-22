美國洋女婿拜年 王偉忠滿意他用中文喊「謝謝爸爸」

王偉忠為舞台劇「謝謝大家收看」二度巡演宣傳。（圖／金星文創提供）

王偉忠為製作、主演舞台劇 「謝謝大家收看」二度巡演宣傳，該劇融合親情、友情、愛情，描寫當年他帶著全家積蓄與夢想上台北闖蕩電視圈的心路歷程，也是身為「電視老兵」對觀眾的告白。今年過年，王偉忠的女兒王羚與女婿自美返台，還循古禮向他們夫妻磕頭拜年。

台北中國時報報導，對於豪門洋女婿被讚很會說話又表情豐富，有如「英文版王偉忠」，王偉忠笑說，女兒可能有點以爸爸為範本找對象，且女婿還會配合大家的英文程度，用較簡單的英文溝通，但跟同場英文流利的其他人對談說笑時就切換成正常模式，他自嘲：「他們的笑點是我們的盲點！」但女婿會貼心地再用簡單英文解釋他們在笑什麼。被問英文能力是否因女婿而逐年增進？他笑回：「他說要學中文了！『謝謝爸爸』講得最清楚！」

本報系聯合報報導，王偉忠的作品偏好取材真實人生體會，他做戲其實也在做人生，「謝謝大家收看」融合他的人生故事，從20歲入行到今年66歲，他和觀眾一同成長變老，坦言因體力的關係，這也應該是自己參與演出的最後一部作品。

被問對於遺產、長照 的分配，王偉忠透露去年就已經找好律師擬定遺產分配，已規畫得差不多，他開玩笑：「我財產不多，所以很簡單」，透露不會全留給女兒們，有些喜歡的藝術品會捐出去。