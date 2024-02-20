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黃嘉千控夏克立家暴 加國鄰居目睹她臉有巴掌印、流落街頭

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黃嘉千控夏克立家暴 加國鄰居目睹她臉有巴掌印、流落街頭

娛樂新聞組／即時報導
黃嘉千、夏克立打離婚官司，感情曾經甜蜜蜜。(本報資料照片)
黃嘉千、夏克立打離婚官司，感情曾經甜蜜蜜。(本報資料照片)

台灣女星黃嘉千2022年被爆出與加拿大籍藝人夏克立打離婚官司，兩人婚姻生變起因於黃嘉千控訴夏克立家暴，而加拿大的鄰居也現身證實，並且透露當時黃嘉千流落街頭的情況。

據「鏡週刊」報導，2021年12月黃嘉千被夏克立家暴後，逃出家門一個人走在公路旁，在當地沒有什麼朋友的她，打給當時只見過幾面的鄰居董小姐求救，董小姐當下立刻開車去接黃嘉千，見到黃嘉千臉上有被打巴掌的紅印，就陪著她去報警，也建議去醫院驗傷，而在這期間董小姐就接到夏克立打來的電話，還威脅找到黃嘉千就要殺了她。

董小姐陪黃嘉千去醫院驗傷，醫院在了解黃嘉千被打的經過後，就立刻進行通報程序，當晚黃嘉千先在董小姐家住一晚，隔天加拿大警方就上門逮捕夏克立，這時黃嘉千才敢回家。之後夏克立被釋放出來後，就申請要離婚，黃嘉千聯絡好友郎祖筠求助，郎祖筠幫忙找了加拿大當地的律師，官司勝訴後，黃嘉千也才返台提離婚訴訟。

報導還說，有加國聖保羅醫院驗傷單上對於此次家暴的描述為，「她（黃嘉千）說她丈夫打了她三個耳光，並抓住她的右臂、左側臉部，右臂可見紅色印記，還說她丈夫推了她，並用枕頭捂住她的臉，持續10秒鐘」「據說他既往曾多次令她窒息無法呼吸」。

另外根據加拿大法院在2022年做出家事法管轄權的公開判決書上記載，有家人親眼見到夏克立自殘，「他非常激動、他用力撞在牆上，狠狠的打自己」等證詞，拼湊出了這段婚姻中的暴力陰影。

報導引述郎祖筠稱，夏克立控制欲太強，黃嘉千曾演出舞台劇「暫時停止青春」，因宣傳照動作親密，夏克立看了醋勁大發，甚至跑去報警，「他說她在摸人家老二，還跑去報警，說『我老婆在拍A片。』」。

黃嘉千 加拿大 家暴

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