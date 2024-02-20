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周杰倫看泰勒絲演唱會掀戰 反擊酸民「有狗還在吠」

娛樂新聞組／綜合報導
周董在社群媒體秀出特殊諧音的護腕，疑回應近來風雨。(取材自Instagram)
周董在社群媒體秀出特殊諧音的護腕，疑回應近來風雨。(取材自Instagram)

周杰倫日前偕昆凌來到美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）世界巡演「The Eras Tour」澳洲場，開心表示獲得對方團隊特別安排很棒的座位，更巧遇泰勒絲的爸爸。豈料網路上竟有網友質疑周董夫妻的位置並非被特殊安排，還以酸言酸語打臉他們，意外釣出周董本人回擊，「我只看我想看的，沒事」。不過19日他又在社群平台PO文，更以英文諧音反擊酸民，「只要有狗還在吠，就代表你還是行的」。

周董一連拋出2張打網球的英姿照片，巧妙秀出手上護腕，寫道：「Hahaha朋友送我這個，超適合最近戴起來。」眼尖網友發現護腕上還有「KISS MY ACE」字樣，「諧音」似意有所指地回應近來的風風雨雨。

此外，周董還在限動加碼反擊酸民，直言：「在這個圈，不管多久，只要有狗還在吠，就代表你還是行的！沒人吠的時候，就要小心了，共勉之……」看得出他對這些雜音的厭惡與不屑。

事情起因是周杰倫在社群發文：「哥來觀摩一下，謝謝泰勒絲團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」，他也說：「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別。」不過有網友卻指出他的座位與泰勒絲邀請的位置不同，反而在「公關、廠商、自購席位」的區域，質疑他的門票並非泰勒絲團隊給的，而是自己購買。

泰勒絲 周杰倫 澳洲

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