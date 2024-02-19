李國毅殘暴洩慾 不裸露只靠「眼技」

李國毅拍「商魂」全心投入弄得渾身傷。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星李國毅主演時代商戰劇「商魂」，劇中他飾演周曉涵的入贅夫「宏達」，為躋身上流社會，忍受無止盡的打罵凌辱，他自比角色如同「流浪狗」，拍攝過程不僅被打得渾身是傷，還不小心被對手演員踹到眼睛變「黑輪」（瘀青），如今回想，他苦笑：「那時候也太不愛惜生命了，覺得對不起家人。」

李國毅為宣傳「商魂」，日前與導演洪子鵬接受訪問，說起印象深刻的戲，他直言拍這部戲時像把「保護自己」、「身體健康」放到最後，「不只是我，所有人彷彿都著了魔般」，抱著想做出有別於以往的演出企圖心，他將自己的黑暗面發揮到極致、放手一搏，呈現毫無退路、不要命的演法。

戲裡情慾戲多，李國毅僅有一場找酒家女的洩慾戲，也是他難得的「動作戲」．為此拍攝前和導演討論多次，認為「洩慾」應只有動作粗暴，不要演成「變態」，與對手演員身體、手腳都無接觸、無裸露，全由殘暴動作與凶狠眼神呈現。

導演洪子鵬更舉例，有場李國毅被勒脖的戲，一個鏡頭拍完，李國毅看回放覺得有點假，決定來真的，「結果拍到他真的快沒氣，我們才意識到他真的不行了！」李國毅聞言也笑：「玩過頭，玩到自己身體，真的講不出話來，每一場都是拿命拚，以後再也不能這樣做了。」

拍「商魂」前，李國毅歷經生女、酒駕、爺爺大伯等親人相繼離世，他坦言是「一段悲喜交加又犯蠢的日子」，自認在那半年內「迷路了」，陷入低潮的他，剛好接到「商魂」，對他而言，詮釋「宏達」是治癒也是找答案的過程。

說起兩年前酒駕事件，直言是「很蠢的失誤」，內心自責與懊悔至今揮之不去，他主動提起當年事，足見不避諱，「不管誰記得，我自己會記一輩子，警醒自己不要再犯，如果就這樣忘記，會對不起所有粉絲，我想讓他們看到我自律的樣子。」是否因太投入而將情緒帶回家？李國毅笑：「不太可能啦，不會讓小朋友面對如此黑暗的爸爸啦，要是這樣，這爸爸也太壞了吧，很欠打！」