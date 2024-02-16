動畫SPY×FAMILY票房破億 稱霸台灣春節檔

劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」是台灣春節票房首部破億台幣的電影。(圖／木棉花提供)

2024年全台春節檔票房出爐，動畫電影「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」突破億萬台幣大關，陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙主演劫盜喜劇「還錢」7天票房累積2300萬(台幣，下同，約72.7萬美元)，但相較前幾年「灌籃高手」、「黑豹」動輒就突破2億，顯得較為冷清，有業者認為疫情 已經全面解封，民眾多半選擇出遊，觀影意願也降低。

「還錢」在今年賀歲檔期口碑不俗，陳柏霖、林哲熹等人的喜劇演出更在網路上引起不少討論，先前主角群曾說票房如果破億，陳柏霖會率領片中多位男星一起穿高衩泳裝，他日前出席活動時不忘自嘲「還沒開始健身」。

另一部本土電影「小子」由朱延平監製，致敬自己當年名作「好小子」，並找來偶像男星陳昊森主演，目前全台票房累積250萬，口碑慢慢發酵中，綜藝教母張小燕更說看到落淚，「這裡面我們看到了很多的愛」。

好萊塢 電影方面，「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)主演動作喜劇「機密特務：阿蓋爾」(Argylle)粗估全台已破3600萬，艾瑪史東(Emma Stone)的新片「可憐的東西」(Poor Things)則有994萬。