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動畫SPY×FAMILY票房破億 稱霸台灣春節檔

記者陳建嘉／綜合報導
劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」是台灣春節票房首部破億台幣的電影。(圖／木棉花提供)
劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」是台灣春節票房首部破億台幣的電影。(圖／木棉花提供)

2024年全台春節檔票房出爐，動畫電影「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」突破億萬台幣大關，陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙主演劫盜喜劇「還錢」7天票房累積2300萬(台幣，下同，約72.7萬美元)，但相較前幾年「灌籃高手」、「黑豹」動輒就突破2億，顯得較為冷清，有業者認為疫情已經全面解封，民眾多半選擇出遊，觀影意願也降低。

「還錢」在今年賀歲檔期口碑不俗，陳柏霖、林哲熹等人的喜劇演出更在網路上引起不少討論，先前主角群曾說票房如果破億，陳柏霖會率領片中多位男星一起穿高衩泳裝，他日前出席活動時不忘自嘲「還沒開始健身」。

另一部本土電影「小子」由朱延平監製，致敬自己當年名作「好小子」，並找來偶像男星陳昊森主演，目前全台票房累積250萬，口碑慢慢發酵中，綜藝教母張小燕更說看到落淚，「這裡面我們看到了很多的愛」。

好萊塢電影方面，「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)主演動作喜劇「機密特務：阿蓋爾」(Argylle)粗估全台已破3600萬，艾瑪史東(Emma Stone)的新片「可憐的東西」(Poor Things)則有994萬。

秀泰影城表示，今年強片較少，加上又迎來疫情解封後的第一個春節連假，「大眾出遊的其他活動取代了觀影行程。但跟平時假期比起來，狀況當然還是很好」，而接下來還有漫威電影「蜘蛛夫人」(Madame Web)、科幻史詩電影「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)都將陸續上映，希望能帶動觀影人潮。

陳柏霖(中)主演的動作喜劇「還錢」口碑不俗。(圖／甲上娛樂提供)
陳柏霖(中)主演的動作喜劇「還錢」口碑不俗。(圖／甲上娛樂提供)

疫情 好萊塢 漫威

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