胡瓜掌舵鬥「紅白」 飆出除夕最高收視

胡瓜(左)和陳美鳳竭力為民視打造精采節目。(圖／民視提供)

除夕台灣無線台圍爐特別節目民視多年穩坐第一，去年首次被台視「紅白」超越，胡瓜為此加入製作人行列，親自操刀各項單元、表演安排，最後成績出爐，台視3.02雖以些微之差打敗民視3.0，但民視最高收視衝到5.16，則打敗台視的4.77，兩邊纏鬥互有輸贏。

民視「第一發發發」和台視「紅白藝能大賞」是除夕夜台灣兩大必看節目，前者主打百位藝人陣容壯大，各飆讓人驚嘆才藝、後者以大牌唱片歌手外加知名韓星，近年更造成錄影一票難求，兩台的基本盤和年齡層有很大不同。

胡瓜、陳美鳳是民視兩大台柱，今年胡瓜為扛收視，除了主持之外，還親自擔任製作人，把暌違14年沒合作的徒弟歐漢聲找回來搭檔，跟各段製作團隊開了無數次會議，找專人設計侯怡君、賴慧如、熊霓等人舞蹈內容，若看單點最高收視，落在賴慧如的環遊世界特技國標5.16，也是除夕夜各台之冠。