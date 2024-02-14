葉璦菱結婚33年 首曝婚姻之道：睜一隻眼、閉一隻眼

葉璦菱難得在節目中分享夫妻相處之道。（圖／公視提供）

金嗓歌后葉璦菱和老公結婚多年，怎麼相處是一門哲學，她說，「兩人在一起難免吵架，但互相容忍一下缺點，很氣的時候，我會想想，當初我們結婚的『初衷』是什麼，到底看上他哪一點，睜一隻眼、閉一隻眼，就算了」。

葉璦菱首度擔任公視「誰來晚餐15」來賓，她以精湛動人的歌聲唱紅無數名曲，近年也常與兒子ØZI一起出席活動。她透露近年自己的歌曲例如「我心已打烊」又再度走紅，收到很多部落演唱的邀約，開心表示：「這次收到節目邀約在花蓮復興鄉，是我沒來過的地方，又可以跟一個家庭一起吃飯，我一口就答應了。」餐桌上有許多在地的特色食材，都是葉璦菱從未嘗試過的，讓她興奮地拿著手機不斷狂拍。

這次拜訪的家庭是阿美族人，葉璦菱對於母系社會的夫妻平時如何相處感到好奇，也在節目中大方分享自己與先生私底下地相處狀況，坦言常會為一些小小的事情而吵架，葉璦菱也分享夫妻相處之道，強調互相容忍最重要，她表示：「夫妻倆人在一起，難免是要吵架的啊！但是互相容忍一下缺點嘛，對不對？有時候氣得要命時就要想一下，當初結婚我們的『初衷』是什麼、我到底看上他哪一點？多想一下他的優點，缺點就OK啦！就算了，睜一隻眼閉一隻眼就算了。」

餐桌上葉璦菱與受訪家庭聊得熱絡，話題也從夫妻相處之道轉移到孩子身上，提到自己非常期待兒子能趕快結婚讓她有孫可抱，還公開自己對於媳婦的條件期許，希望對方的個性能是比較活潑外向，但也強調：「只要他們健康、相愛就好。」