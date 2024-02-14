我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

葉璦菱結婚33年 首曝婚姻之道：睜一隻眼、閉一隻眼

記者葉君遠／即時報導
葉璦菱難得在節目中分享夫妻相處之道。（圖／公視提供）
葉璦菱難得在節目中分享夫妻相處之道。（圖／公視提供）

金嗓歌后葉璦菱和老公結婚多年，怎麼相處是一門哲學，她說，「兩人在一起難免吵架，但互相容忍一下缺點，很氣的時候，我會想想，當初我們結婚的『初衷』是什麼，到底看上他哪一點，睜一隻眼、閉一隻眼，就算了」。

葉璦菱首度擔任公視「誰來晚餐15」來賓，她以精湛動人的歌聲唱紅無數名曲，近年也常與兒子ØZI一起出席活動。她透露近年自己的歌曲例如「我心已打烊」又再度走紅，收到很多部落演唱的邀約，開心表示：「這次收到節目邀約在花蓮復興鄉，是我沒來過的地方，又可以跟一個家庭一起吃飯，我一口就答應了。」餐桌上有許多在地的特色食材，都是葉璦菱從未嘗試過的，讓她興奮地拿著手機不斷狂拍。

這次拜訪的家庭是阿美族人，葉璦菱對於母系社會的夫妻平時如何相處感到好奇，也在節目中大方分享自己與先生私底下地相處狀況，坦言常會為一些小小的事情而吵架，葉璦菱也分享夫妻相處之道，強調互相容忍最重要，她表示：「夫妻倆人在一起，難免是要吵架的啊！但是互相容忍一下缺點嘛，對不對？有時候氣得要命時就要想一下，當初結婚我們的『初衷』是什麼、我到底看上他哪一點？多想一下他的優點，缺點就OK啦！就算了，睜一隻眼閉一隻眼就算了。」

餐桌上葉璦菱與受訪家庭聊得熱絡，話題也從夫妻相處之道轉移到孩子身上，提到自己非常期待兒子能趕快結婚讓她有孫可抱，還公開自己對於媳婦的條件期許，希望對方的個性能是比較活潑外向，但也強調：「只要他們健康、相愛就好。」

上一則

杜拜同框「拉丁天后」 Angelababy復出「狀態大勇」…百萬粉絲搶看

延伸閱讀

拜登貿易政策受挫 團隊出走 戴琪被指領導不力

拜登貿易政策受挫 團隊出走 戴琪被指領導不力
中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實

中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實
總領張建敏 落實習拜會共識 讓「舊金山願景」照進現實

總領張建敏 落實習拜會共識 讓「舊金山願景」照進現實
王毅會晤蘇利文 重申中美關係最大的挑戰是「台獨」

王毅會晤蘇利文 重申中美關係最大的挑戰是「台獨」

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

2024-02-06 20:39

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘
3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷