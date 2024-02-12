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刮刮樂到底賺還賠？女星燒腦數學題 遭老公吐槽：不能播

記者陳慧貞／即時報導
邵庭玩刮刮樂到底賺還是賠，請網友幫忙算。（取材自臉書）
邵庭玩刮刮樂到底賺還是賠，請網友幫忙算。（取材自臉書）

過年期間不少民眾買彩券、刮刮樂試手氣，台灣女星邵庭也玩刮刮樂，買了幾張博好運，來回兩次後，她堅信自己最終賺了3000元(台幣，下同，約95美元)，當場被老公吐槽：「不行！這不能播出去！」

邵庭玩刮刮樂神邏輯，當場被老公吐槽。（取材自臉書）
邵庭玩刮刮樂神邏輯，當場被老公吐槽。（取材自臉書）

邵庭拍影片分享，提到一開始拿了4000元購買2張彩券，分別刮中1000元、5000元；接著再買下2張2000元的彩券，一張沒中獎，另一張則贏回1000元。最後邵庭在清點金額時，表示包包裡還有3000元，所以應該是賺得此數目，結果此番推論立刻被老公吐槽，此時她已被複雜的數學題搞得相當錯亂，不解地詢問網友：「請問我到底是賺多少還是賠多少？請大家幫我算。」

邵庭玩刮刮樂到底賺還是賠，請網友幫忙算。（取材自臉書）
邵庭玩刮刮樂到底賺還是賠，請網友幫忙算。（取材自臉書）

影片一出，不少熱心網友提供解答，指她應該是賠了1000元，紛紛留言：「妳包包原本4000剩3000，所以妳賠1000」、「賺了7000然後賠了8000」，也有網友幽默回應：「你賺3000沒錯啊，一開始的4000一定是從老公皮夾拿的，所以你成本是0」，不少網友也認為玩得開心就好，做公益是無價的，也有人提醒她見好就收、再買必賠。

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