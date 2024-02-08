過年被「催生」 郎祖筠「要求帶小孩」立刻堵住媽的嘴

郎祖筠面對媽媽催生智慧妙答。（春河劇團提供）

台灣劇場「千面女郎」郎祖筠線上課程「突破心防溝通術」，特別針對春節情境傳授教戰守則，迎戰長輩尷尬提問，「如果被問結婚，就將親戚中更年長也還沒結婚的推出來擋；被問到生小孩就回說：『生小孩容易，養小孩太難了，誰問就誰出學費囉！』」。

郎祖筠也舉自身經歷說：「曾經被媽媽問過生小孩的事，當下就回媽媽：『要奉養您就沒辦法養小孩呢！當然我們認真工作就能養小孩也奉養媽媽，但是這樣就沒有人可以帶小孩了，還是媽媽要幫我帶小孩呢？』」因為媽媽不愛帶小孩，所以當這樣回之後，媽媽也就不再提小孩的問題了。

郎祖筠建議大家千萬別被這些「貌似關心實則戳心」的問題影響情緒，回答就半真半假，再加上伸手不打笑臉人，就可以一句幽默回應結束眼前尷尬問題，還能讓大家享受春節的溫馨團聚時光。總之就是以攻對方弱點但是又不得罪人的溝通技巧，巧妙化解。