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過年被「催生」 郎祖筠「要求帶小孩」立刻堵住媽的嘴

記者杜沛學／台北即時報導
郎祖筠面對媽媽催生智慧妙答。（春河劇團提供）
郎祖筠面對媽媽催生智慧妙答。（春河劇團提供）

台灣劇場「千面女郎」郎祖筠線上課程「突破心防溝通術」，特別針對春節情境傳授教戰守則，迎戰長輩尷尬提問，「如果被問結婚，就將親戚中更年長也還沒結婚的推出來擋；被問到生小孩就回說：『生小孩容易，養小孩太難了，誰問就誰出學費囉！』」。

郎祖筠也舉自身經歷說：「曾經被媽媽問過生小孩的事，當下就回媽媽：『要奉養您就沒辦法養小孩呢！當然我們認真工作就能養小孩也奉養媽媽，但是這樣就沒有人可以帶小孩了，還是媽媽要幫我帶小孩呢？』」因為媽媽不愛帶小孩，所以當這樣回之後，媽媽也就不再提小孩的問題了。

郎祖筠建議大家千萬別被這些「貌似關心實則戳心」的問題影響情緒，回答就半真半假，再加上伸手不打笑臉人，就可以一句幽默回應結束眼前尷尬問題，還能讓大家享受春節的溫馨團聚時光。總之就是以攻對方弱點但是又不得罪人的溝通技巧，巧妙化解。

郎祖筠也強調，在溝通前，先釐清自身與對方的角色關係，且知道對方的弱點及底線，掌握彼此的情緒、氣氛，藉此建立彼此的溝通邏輯、善用表演，透過這些技巧來幫助大家在家庭關係、職場關係及與客戶互動中，尋求高情商的雙贏局面，讓彼此溝通更加順暢。「突破心防溝通術」還邀請辯論專家高國峰一起參與，讓學員們能在不同情境中，有效整理情緒及表達溝通。

郎祖筠(右)「突破心防溝通術」線上課程邀請辯論專家高國峰一起參與。（春河劇團提供...
郎祖筠(右)「突破心防溝通術」線上課程邀請辯論專家高國峰一起參與。（春河劇團提供）
郎祖筠針對春節情境傳授教戰守則。（春河劇團提供）
郎祖筠針對春節情境傳授教戰守則。（春河劇團提供）

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