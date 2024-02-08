歐漢聲曾窮到「連蟲都養不活」 兩岸打拚身價大漲

歐漢聲回台灣錄特別節目，酬勞全捐出來作公益。(記者葉君遠／攝影)

台灣藝人歐漢聲當年跟隨胡瓜時，曾窮到蟲都養不活，經過14年離鄉背井打拚，如今成了有錢人。現階段他仍為了工作大陸、台灣兩地飛，坦言生活中最辛苦的是親自帶兩個女兒；至於感情，「戀愛還是要談，但未來會不會再婚？這倒不一定」。

歐漢聲當年離開胡瓜羽翼赴大陸發展，聊到出發前的經濟狀況曾有過一段搞笑故事。有一回他到師父胡瓜家，聽說丁柔安的讀經房的榻榻米裡長出像芝麻一樣的蟲，胡瓜為此找來驅蟲專家。專家邊除蟲邊說這是有錢人家才有的，胡瓜問為什麼？專家說：「因為我在曹興誠家裡抓過。」一旁歐漢聲聽了，就嚷嚷要打包帶回家養。他笑說，「沒想到我帶回家，一下就死了，原來我窮到連蟲都養不活」。

多年來，他在大陸主持節目、擔任評審，累積身價已不可同日而語。今年回台灣跟胡瓜一起錄民視除夕特別節目，胡瓜說看徒弟最大的改變，「是他現在變有錢了」。

歐漢聲歷經結婚、離婚，如今小孩都他一個人帶，「當單親爸爸很辛苦，角色得換來換去，有時嚴格、有時溫柔，尤其兩個都女兒，有時想要我教她們玩騎車、滑板或直排輪，我稍嚴肅一點，她們就哭了，覺得爸爸好凶」。

歐漢聲今年44歲，前妻鄭雲燦是大陸人，後來跟陳昊森交往。他當時抱以祝福，但鄭、陳去年傳出分手。而歐漢聲空窗不到兩年，還想不想再婚？他說，工作圈太小，很難遇到不錯的女生，「以後我肯定還會談戀愛，至於對方是要大陸或台灣？我沒有設限」。