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性騷擾風波 黃子佼沉寂數月後 突發聲明向被害人道歉

記者葉君遠、杜沛學／綜合報導
黃子佼突然在粉專發出聲明稿道歉。(取材自臉書)
黃子佼突然在粉專發出聲明稿道歉。(取材自臉書)

台灣藝人黃子佼性騷擾風波沉寂大半年後，日前又突然在臉書上發出一段聲明，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。和我一起．走在法國的365天備註：本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布。」

聲明因為沒有任何前文後語，從內容看來，應是Zofia這段期間以來受到許多網友騷擾，黃子佼也沒針對當年的事件對她個人進行道歉。所以聲明稿目的有二，一是公開、正式道歉，二是請大家不要再對她進行騷擾。文未強調，是經雙方律師確認後發布，這也有可能是雙方和解的一個前提協議。

網紅「和我一起．走在法國的365天」的Zofia去年6月19日在社群上揭開17歲時遭人車內被強吻並誘拍裸照的過往。當時雖未指名道姓，不久黃子佼透過影片承認，甚至引發自殘及暫退演藝圈等一連串事件。Zofia當時曾透過律師發出聲明，首度提到黃子佼，「非常遺憾黃子佼先生選擇以自殘及牽扯更多藝人的方式面對和解決問題」。她也表示，眾多網友攻擊，都蒐集證據提告。

對此，黃子佼的妻子孟耿如也在臉書上發聲：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」

黃子佼突然在粉專發出聲明稿。(取材自臉書)
黃子佼突然在粉專發出聲明稿。(取材自臉書)

黃子佼 臉書 性騷擾

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