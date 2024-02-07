張清芳帥兒登時尚雜誌 Nathan超狂「靠嘴吃飯」常勝軍

張清芳(右)與兒子Nathan同框拍攝雜誌。（圖／Harper’s BAZAAR提供）

張清芳去年演唱會上與兒子Nathan合唱，18歲帥兒成為討論焦點，母子倆接受「Harper’s BAZAAR」雜誌專訪再度公開同框。Nathan分享，約十歲時，看到媽媽開演唱會的盛況，才驚覺媽媽是超級偶像，「小時候，其他同學的爸媽看到我媽都會反應超激烈，像是召喚了什麼偶像，我看了覺得很好笑。後來我知道，媽媽絕非一般人」。

張清芳當年毅然放下台灣的事業，搬到香港 為人妻、人母，「我朋友私底下都叫我張大膽，做什麼事都是毅然決然。當然偶爾會懷念當歌手的日子，當歌手是最輕鬆的，大家都幫你張羅好好，還會問你喜歡什麼。但媽媽是不一樣的挑戰」。

Nathan從小就很有想法，7、8歲時常和同學吵架，使得媽媽必須親自到學校和其他家長解釋。但這樣的鬥志也表現在Nathan的其他才華上，好比說，他是橫掃辯論比賽的常勝軍，經常把對手打得落花流水，張清芳笑說：「他從小就是靠嘴巴吃飯，我常帶著他在香港參加比賽，不管用中英文都拿冠軍，但每一場都會掉證件，大家都要跟著翻天覆地地找」。

Nathan表示小時候從來不覺得自己憑媽媽的身分嚐到什麼特權福利 ，因為他眼中的媽媽，就是個尋常媽媽。「我媽非常親力親為，親自下廚、接送我上下課，親自照料我的成長。事實上，我爸媽對教養的付出是一樣的，真要說的話，爸爸負責安排日常作息，負責給我打氣，媽媽則是負責fun的部份」。