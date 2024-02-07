我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊買房產洗錢 財政部擬要求通報「可疑」交易案件

足球／梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

張清芳帥兒登時尚雜誌 Nathan超狂「靠嘴吃飯」常勝軍

記者杜沛學／台北即時報導
張清芳(右)與兒子Nathan同框拍攝雜誌。（圖／Harper’s BAZAAR提供）
張清芳(右)與兒子Nathan同框拍攝雜誌。（圖／Harper’s BAZAAR提供）

張清芳去年演唱會上與兒子Nathan合唱，18歲帥兒成為討論焦點，母子倆接受「Harper’s BAZAAR」雜誌專訪再度公開同框。Nathan分享，約十歲時，看到媽媽開演唱會的盛況，才驚覺媽媽是超級偶像，「小時候，其他同學的爸媽看到我媽都會反應超激烈，像是召喚了什麼偶像，我看了覺得很好笑。後來我知道，媽媽絕非一般人」。

張清芳當年毅然放下台灣的事業，搬到香港為人妻、人母，「我朋友私底下都叫我張大膽，做什麼事都是毅然決然。當然偶爾會懷念當歌手的日子，當歌手是最輕鬆的，大家都幫你張羅好好，還會問你喜歡什麼。但媽媽是不一樣的挑戰」。

Nathan從小就很有想法，7、8歲時常和同學吵架，使得媽媽必須親自到學校和其他家長解釋。但這樣的鬥志也表現在Nathan的其他才華上，好比說，他是橫掃辯論比賽的常勝軍，經常把對手打得落花流水，張清芳笑說：「他從小就是靠嘴巴吃飯，我常帶著他在香港參加比賽，不管用中英文都拿冠軍，但每一場都會掉證件，大家都要跟著翻天覆地地找」。

Nathan表示小時候從來不覺得自己憑媽媽的身分嚐到什麼特權福利，因為他眼中的媽媽，就是個尋常媽媽。「我媽非常親力親為，親自下廚、接送我上下課，親自照料我的成長。事實上，我爸媽對教養的付出是一樣的，真要說的話，爸爸負責安排日常作息，負責給我打氣，媽媽則是負責fun的部份」。

張清芳則說：「他小時候不守規矩，很難教的時候，我當下很氣，但現在回頭想想，知道那都是一個過程。他必須要把所有手段都用完了，才知道：『喔，我媽媽是這樣的人。』」Nathan深知，從小到大，媽媽總希望以他的快樂滿足為優先，尊重他的選擇，從不刻意要他走上自己安排的路，「回想起來我對此很感激」。

張清芳的兒子Nathan從小就很有想法。（圖／Harper’s BAZAAR提供...
張清芳的兒子Nathan從小就很有想法。（圖／Harper’s BAZAAR提供）
Nathan被媽媽張清芳虧從小靠嘴吃飯。（圖／Harper’s BAZAAR提供...
Nathan被媽媽張清芳虧從小靠嘴吃飯。（圖／Harper’s BAZAAR提供）
張清芳在兒子眼中就是個尋常媽媽。（圖／Harper’s BAZAAR提供）
張清芳在兒子眼中就是個尋常媽媽。（圖／Harper’s BAZAAR提供）

香港 福利

上一則

愛奇藝國際版片單曝光 許光漢黑化蓄鬍耍狠

下一則

遭劉家昌掀家醜後 甄珍罕見露臉變這樣 粉絲關切

延伸閱讀

張信哲赴杜拜開唱 狂嗑中東兩樣美食

張信哲赴杜拜開唱 狂嗑中東兩樣美食
演唱會門票突變1折 華人粉絲：不當大怨種

演唱會門票突變1折 華人粉絲：不當大怨種
演唱會門票驚現一折 華人粉絲：不當大怨種

演唱會門票驚現一折 華人粉絲：不當大怨種
周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了

周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

2024-01-31 00:30

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...
華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元