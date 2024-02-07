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周子瑜遭JYP冷凍？堂哥疑當地下窗口

娛樂新聞組╱綜合報導
周子瑜去年全無個人活動，似乎遭公司冷凍。(取材自Instagram)
周子瑜去年全無個人活動，似乎遭公司冷凍。(取材自Instagram)

南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，2022年與JYP續約後，2023年當其他團員陸續有個人活動、代言等，子瑜卻遲遲沒有，似乎遭公司冷凍，讓粉絲很心疼，還曾雇用兩台LED宣傳車，到JYP公司門口喊話，子瑜的媽媽黃燕玲甚至在社群發文，也被外界猜測應是在暗指經紀公司冷凍。

據「鏡週刊」報導，TWICE度過七年魔咒，在前年與JYP全員續約，看似演藝事業將再攀高峰，沒想到周子瑜疑似遭JYP冷凍，有知情人士爆料，目前在圈內有一位自稱是周子瑜堂哥的男子周威成，雖然人在美國，但是在為子瑜台灣市場低調鋪路。

其實這幾年有不少台灣品牌或節目都想找子瑜合作，無奈JYP都不批准，似乎不想讓她在台灣有單獨曝光的機會，因此堂哥就成為台灣地下聯絡窗口，雖無法談工作，但是可以先做好公關，堂哥的身分也被起底，在美國擔任「CarWink」公司負責人，主要販售車聯網技術相關產品。

傳言鬧得沸沸揚揚，讓人聯想起周子瑜母親曾發文提及：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空，你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信」，疑似為得不到資源的女兒抱屈。對此，子瑜的媽媽黃燕玲回應，堂哥的確有在幫忙引薦廠商，不過這些合作決定權還是在經紀公司，對於女兒被公司冷凍一事則沒有回應。

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