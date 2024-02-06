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金鐘視帝黑暗面曝光「完蛋了」 竟看女兒脫衣直播手淫

記者杜沛學／台北即時報導
宣萱(前)與李銘順首次合演夫妻。（MyVideo提供）
宣萱(前)與李銘順首次合演夫妻。（MyVideo提供）

金鐘視帝李銘順因想回家鄉新加坡工作，接演「誰殺了她」，劇中竟要在電腦面前邊看女兒色情直播、邊手淫，日前他與劇中老婆宣萱及飾演牧師的温昇豪參加海外記者會，温昇豪都驚呼：「他完蛋了，他怎麼敢接？」

MyVideo「誰殺了她」講述女高生在四年一次的2月29日身亡且遭支解，飾演母親的女星宣萱決定找出連環殺手，甚至不惜出賣肉體，卻挖出乖巧女兒是脫衣直播主的真相，課金收看的竟然是自己老公李銘順。

李銘順透露，當初只是想回家鄉拍戲而接演，「我是第一次在新加坡拍這樣的戲」。坦言角色黑暗不好詮釋。温昇豪表示這類劇種在台灣很罕見，「我當時拿到劇本也很驚訝，新加坡敢拍這種劇，對整個華人圈來說都是滿震撼的」。

李銘順與宣萱首次演夫妻，他透露拍戲會買好吃的安撫她，話鋒一轉突脫口：「這女的很難搞。」下一秒才解釋是指角色難搞，在劇中夫妻倆一天到晚都在吵架，至於戲外與老婆范文芳，他說：「真實的不會，現實非常好搞。」

宣萱回憶和李銘順合作感到開心，「他經常都是一個鏡頭就OK了，他會把我帶進去（劇情裡），對手對我來講真的很重要。」因為她在劇中不是崩潰痛哭，就是神情凝重，宣萱笑稱：「從沒在一部劇中哭成這樣！」她坦言剛接到劇本很擔心演不好，因為沒有當過媽媽，怕無法代入，朋友建議她想像自己寵物被殺了會怎樣？李銘順聽了，對飾演她兒子的新加坡演員張值豪說：「原來你那2、3個月就是一條狗！」笑翻眾人。

温昇豪在「誰殺了她」中飾演牧師。（MyVideo提供）
温昇豪在「誰殺了她」中飾演牧師。（MyVideo提供）

新加坡 華人

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