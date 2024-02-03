五度酒駕誤事 宋少卿押房求生 目標當高年級網紅

何篤霖（左起）、許效舜齊來祝福宋少卿。（圖／海豚文創提供）

宋少卿2021年因酒駕遭逮，這是他5度犯行，導致演藝工作沉寂兩年。如今抵押3間房全力拚復出，他計畫進軍YouTube 界，為此開始學習抖音 、迷因文化，意外發現這是一門很深的功課，買了一堆影音器材，但至今還不會用。

宋少卿和好友砸錢租下南港瓶蓋工廠，成立海豚文創，打造新喜劇品牌「喜聚效應」，並有自己的喜劇基地「笑場」。他酒駕事件雖然跟多年合作夥伴馮翊綱鬧翻，但還是有許效舜、何篤霖、那維勳及朱德剛等人到場力挺。

喜劇演員最會的就是自嘲，許效舜送的春聯第一句寫著「壹二參伍陸柒8」 看似亂碼，但其中少了4，也沒有9，喻意「沒4少喝9」。宋少卿早就習慣被大家吐槽，記者會上大方接下許效舜的哏，坦然面對自己的不足之處。

他為了新的喜劇文創事業，把手上有的3戶房產都跟銀行3胎，連爸爸留下的眷村房產也賣了。許效舜更是摸著他的後腰說「快把這兩個傷口遮好，不要讓人家知道你把腎都賣掉了」。

而他跟結婚多年的空姐老婆譚曉詩已簽字離婚，後來多次被拍到新戀情，有再婚念頭嗎？他坦言看緣分，何篤霖一旁笑，要看對方敢不敢嫁。

要玩喜劇，宋少卿怎看後輩賀瓏日前在脫口秀節目中引發的風波?他認為雖然台灣是言論自由的社會，「但是對於某一些人來講，我們不要對人身有太大的侵犯，說真的，這就不是喜劇了。」

此外，宋少卿另一個目標是成為高年級網紅，私下揪屈中恆、那維勳、朱德剛組成「老男趴」要拍短影音，但研究半天，現在連影音器材都不會用，要大家給這群50多歲的熟男再一點時間摸索。