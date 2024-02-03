陳柏霖低調護愛 自認有「責任感」

陳柏霖(右)、李銘忠在「還錢」飾演合作無間的搶匪。（記者李政龍／攝影）

台灣演員陳柏霖、馬來西亞演員李銘忠帶來主演賀歲喜劇「還錢」，兩人在片中的角色皆是深情款款，李銘忠先前才與交往10年的圈外女友求婚成功，陳柏霖也與「Popu Lady」庭瑄低調談情超過10年，何時有正式結婚打算？李銘忠說自己非常喜歡小孩，會想要趕快組織家庭，陳柏霖則不願多說，「未來的事很難說，不會去預設」。

陳柏霖在「還錢」飾演的搶匪首腦張博駿，與飾演前女友的蔡思韵有過一段情，但依舊對過往念念不忘，被問私下是否也這麼深情，他直言很難說，「我覺得我比較像是責任感重」。一旁的李銘忠則大方聊起未婚妻，說自己與另一半都想要小孩，男女都可；至於要幾個小孩，他則開玩笑回應：「愈長愈大，本來想要的數字會慢慢減少，足球 隊變成籃球隊，現在有一個就滿足了，跟未婚妻一直以來有在討論。」

兩人在片中合作無間，危急時也相互力挺度過難關，陳柏霖也自認非常有義氣，常常會力挺朋友，但被問細節，他則謙虛回應：「真的講義氣的話，就不會把講義氣的事情說出來」。李銘忠則坦言看不慣身邊的人受欺負，學生時期就曾因為保護學弟，不惜與同學大打出手，看到酸民在網路上批評哥哥李銘順的表演時，更一度氣到想與對方筆戰，「哥哥一直在工作上提點我非常多，其實呢，罵我還好，但罵我身邊的人就不能接受」，不過陳柏霖對這些惡意評論倒是已經免疫，「他們內心一定比我更不舒服，才會有這些想法」。

由於兄弟情深厚，陳柏霖、李銘忠被問從影以來是否有被男粉絲告白過，陳柏霖立刻搖頭否認說「還沒有」，李銘忠則爽快回應「大多數藝人都會有吧」，並說自己收過很多人的告白，「我都會說，我有老婆的告白就夠啦，也是我的求生欲啦」。

新年將至，兩人依舊忙碌度過，陳柏霖接下來還將推出新片「鬼才之道」，主演戲劇「不如海邊吹吹風」也將在近期殺青，提到新年新希望，說自己已經年過40，到了這個年紀就是希望能夠身體健康，現在雖然身體無虞，「我想要一直維持下去」。李銘忠則苦笑說近期在「狂徒」、「台灣犯罪故事」都有大量動作戲，讓他一度吃不消，「就是常常需要跑步啊，到了我們這個年紀，健康最重要」。電影將於2月8日上映。