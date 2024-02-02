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郭書瑤自認極品 允男友可出軌比較

記者楊起鳳、林怡秀／綜合報導
鍾瑶（左起）、郭書瑤、張睿家聯手為新戲宣傳。（記者吳致碩／攝影）
鍾瑶（左起）、郭書瑤、張睿家聯手為新戲宣傳。（記者吳致碩／攝影）

由郭書瑤、鍾瑶、張睿家、姚以緹、詹懷雲等人主演的HBO新戲「何百芮的地獄毒白」，日前赴台北霞海城隍廟造勢，單身許久的郭書瑤自爆跟城隍爺沒求感情只求事業，她在劇中失戀又失業，透露現實生活中對男友寬容度極大，甚至直言如果男友想體驗跟不同人種出軌，她也OK，自信稱「我已經是極品」。

過去郭書瑤的擇偶對象都設定在身高180公分以上，外型俊美，她說雖然製作人和好友都有幫忙介紹，但是目前沒有想談戀愛，笑說「當好朋友可以是一輩子的。」她在劇中碰到張睿家渣男出軌，但現實生活中卻對渣的範圍放很寬，自爆曾告訴某一任男友，如果想體驗跟不同人種出軌，在健康、安全、乾淨的前提下也OK，她自信表示：「我已經是極品了！」張睿家立即附和稱她是「亞洲極品」，讓郭書瑤臉紅笑趴在桌上說：「畢竟我也是靠身材走紅的嘛！」

而鍾瑶前男友曹晏豪和她分手兩年後宣布結婚，鍾瑶表示自己並沒有要非結婚不可，也感覺現實生活和劇中角色有些吻合，雖有穩定交往的對象但總是無法進到下一個階段，但她表態自己並非不婚主義者，只是「交往時雙方感覺沒到，緣分還沒到。」她目前感情空窗，暫時沒有追求者。

另外柯震東、夏于喬以及林哲熹日前也上東森「小姐不熙娣」宣傳新戲「愛愛內含光」，戲劇主題大膽談論性關係，小S好奇柯震東現實中是否也有「純性愛關係的朋友」，柯震東尷尬回應：「通常是不會講啦，就是一個氛圍」，說完就緊張到直冒汗笑說：「節目不是才剛開始嗎？」小S仍繼續追問，床事結束後是不是也會立刻斷絕關係，柯震東竟表示：「不可能，會是好朋友」，下秒便轉頭向身旁的夏于喬求助，沒想到夏于喬非但沒出手解圍，還樂得看好戲，直呼：「我也想知道！」

小S

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