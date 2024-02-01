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當街遭夫狂踹 溫翠蘋首發聲稱誤會一場

記者林怡秀／綜合報導
溫翠蘋傳出遭老公當街痛毆。（取材自臉書）
溫翠蘋傳出遭老公當街痛毆。（取材自臉書）

台灣女星溫翠蘋驚傳遭老公在街頭狂踹，讓她蹲在地上掩面痛哭，驚動附近店家報警處理，但溫翠蘋當下不願提告，事後透過經紀人發聲，表示當日因為雙方都未控制好酒精的攝取量，導致口角爭執，情緒激動，返家後已互相道歉，誤會一場，和平落幕，「我並沒有受傷。謝謝大家的關心。因家人皆為圈外人，不便公開身分。煩請各位媒體與民眾尊重個人隱私。非常抱歉因為此事件驚動大家，之後將不再回應。」

溫翠蘋21日曾在臉書發文喊：「好像快死了！星期四晚上被殘酷無情的『病毒』連番攻擊之後，這兩天頭痛炸裂，胸口劇痛，咳到出血，感覺肺快咳出來，全身酸痛無力，這三年來雖然確診過兩次，但病症輕微。到底是何等可怕的變種怪獸病毒？」

依照時間推算，溫翠蘋在發文中提及的「星期四」正巧是暴力事件當天，而她的發文疑似將毆打她的男子以「病毒」當暱稱來描述，透露近況、心情的發文彷彿在向外界求援。

據悉，溫翠蘋曾經有兩段婚姻，2003年跟日本籍老公齊藤義行結束五年婚姻後，2014年嫁給美國籍老公Kevin，三年後離婚。2022年她大方認愛教授男友Michael，還一同公開現身看演唱會，她曾放話「不再結婚」，不過卻被發現疑似悄悄三婚。

不過，溫翠蘋對婚姻狀態相當低調，對於是否再婚、老公身分都未證實。

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