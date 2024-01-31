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爆遭Ella老公背後捅刀 田馥甄首露面揭S.H.E「失和真相」

記者梅衍儂／即時報導
田馥甄最近勇於跨出舒適圈。(記者沈昱嘉／攝影)
田馥甄最近勇於跨出舒適圈。(記者沈昱嘉／攝影)

S.H.E日前被媒體報導因Ella老公賴斯翔「背後捅刀」，導致三姝感情生變。今（31）日田馥甄出席手錶代言活動，她直言：「當一則八卦看掉， 20年來各種角度的揣測跟耳語，都無傷我們的感情。」

熱愛登山、修身養性的田馥甄，笑說平時不會看八卦新聞，這次是因為寫到跟她有關的報導，所以有人傳連結給她；被問到有跟Ella聊此事嗎？她說：「我們之間不會特別聊這個，我會關心她身體狀況、有沒有時間休息。」也堅定說：「好姐妹情感超過20年，一路走來沒有什麼阻擋我們，只會讓我們更堅定。」

她前陣子去法國玩，又滑雪又搭熱氣球，懼高的她向來不敢嘗試太刺激的事物，這次鼓足勇氣，「因為那個小鎮四面都是山，很可愛寧靜，我想要從上往下俯瞰的感覺，嘗試了一下比想像中穩定、安全。」表示自己勇敢跨出心理障礙：「我是非常懼高的人，但還是跨出那一步，時候到了就想嘗試一下有何不可。」自曝被經紀人小廖狂吐槽，因為以前對方邀請她搭熱氣球都被拒絕。小廖還當場模仿她的口吻：「以前約她她就說『萬一從高空中掉下來我不是很冤嗎』。」田馥甄笑說：「所以話不要講太快，人生什麼都會改變，害怕的事情會被克服，只是克服後會被唸。」

話鋒一轉，她又幫經紀人講話：「她應該是為我開心啦，只是念了我一個禮拜，因為我以前逢人就說打死都不坐熱氣球。」經過此事，田馥甄覺得跳出框架很不錯，所以被問到今年有沒有可能辦演唱會，她說：「如果一切來得及啟動，一切都要天時地利人和。」想要挑戰大巨蛋嗎？「也可以，跳出框架還不錯，不知道場地很大的時候，會不會分心分散掉，我不是為了挑戰場地而挑戰，適合才做，不適合不會想勉強。」

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