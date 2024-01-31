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伍佰曝藝名由來…家中一堆滿分獎狀

娛樂新聞組／綜合報導
伍佰上YouTube頻道「驚奇玩起來」秀英文。（取材自YouTube）
伍佰上YouTube頻道「驚奇玩起來」秀英文。（取材自YouTube）

有「台灣搖滾天王」、「搖滾詩人」之稱的伍佰（吳俊霖）出道邁入第34年，他早前上YouTube英語教學節目「驚奇玩起來」秀英文，還透露藝名「伍佰」由來。

噓！星聞報導，伍佰表示家裡賣檳榔，家裡牆上貼著他滿滿獎狀，有次客人來看到，就說「這麼厲害」、「五科都五百哦？」，「五百 伍佰」就成了藝名，主持人Sandra則笑稱「如果那時候考六科跟七科，不就會改變你的藝名嗎？」，隨即主持人試著想像著「歡迎六百／七百、八百老師」。

伍佰還提出對英腔與美式發音不同的不解，表示團裡第一任貝斯手是英國人，講often時「t」發音，而第二任鼓手是美國人，講often時「t」又發音，他直言：「為什麼t你不發音」，主持人Eko則冷冷地吐出：「因為美國人的英文是假的」，伍佰聽了之後愣了一下，隨即爆笑。

伍佰也談到第一次到國外混音，與國外大師交流還被對方形容是「Angry young man」，甚至坦言當時覺得成品「太難聽」，但經過一年後，他再聽到突然覺得「還不錯」，而當時的感受更讓伍佰吐出金句：「所謂經典是來自於他的缺點，所以勝敗不是看現在，生命自己會慢慢找到路出來。」

伍佰上YouTube頻道「驚奇玩起來」秀英文。（取材自YouTube）
伍佰上YouTube頻道「驚奇玩起來」秀英文。（取材自YouTube）

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