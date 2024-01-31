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楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

特別記者葉君遠／秋田即時報導
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

64歲的台灣女星楊貴媚，曾在19歲時談了一段長達20年的戀情，並在15年前、她39歲時結束。此後她專心工作和照顧家人，至今沒再戀愛。她從不想造成別人負擔，所以到了這個年紀，連身後事都想好了，未來會找養生村自理，百年後，財產則留給家人。

楊貴媚一生沒離開過父母，家教極嚴對她影響極深，國中時有一回超過9點回家，被爸爸打得半死，打完還要她跪在外面，從此門禁在她心底拉出底限。長大後她曾有過離家念頭，做完工地秀領了錢，在台中瞞著家人偷偷買間房，沒想到地價稅單寄回家還是被媽媽發現，質問她到底想幹嘛？這事才露餡。但她沒把房子賣了，也不敢搬出去住，就拿來出租當長期投資，而她也一路跟爸媽住到耳順之年。

談戀愛那年她才19歲，男友是個離過婚的男人，敢愛的她毫不介意，晃眼20年過去，因為沒有激情相處有如家人，她想分手，猶豫不決了1年多才說出口。是否還相信愛情、渴望愛情？楊貴媚說，「跟前男友分手差不多兩年，母親就中風了，這10多年都是我在照護，我當然想戀愛，但不敢奢望，一旦戀愛了，對方如果不願照顧我爸媽怎辦？」

是否擔心老了無人陪伴？她坦言，「會，所以我開始計畫身後事」。會想這麼遠，是有一次經營禮儀公司的好友小冬瓜送了她一本書，後面附上小本生前契約、遺產分配細明。她看了之後沉思許久，「我這輩子到底賺了多少？我還能活到幾歲？心裡都是這些問題」。她工作多年賺的錢存下來並不多，「我們家有5個兄弟姊妹，走後，我會留給他們的小孩，我很愛他們，但不需要他們扶養」。

楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

中風 投資

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