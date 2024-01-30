周杰倫爆5月站上大巨蛋 榮登第一人 關鍵內幕曝光

周杰倫。（杰威爾提供）

台灣大巨蛋開放之後，首位攻進舉辦個唱的歌手身分備受各界關注，如今傳出周杰倫 （周董）將刷新紀錄，將在5月成為站上大巨蛋舉行個人演唱會的首位華語歌手。

據「鏡週刊」報導，周杰倫預計5月24日那個周末要在大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演，且會舉行2場以上，讓粉絲非常期待。

對此，周杰倫所屬杰威爾音樂回應：「公司友人有提過此事，我們要看藝人檔期及其他相關因素比如硬體⋯等等，能否完全配合得來再作討論。」

傳周杰倫將在大巨蛋開演場會 遠雄未把話說死

記者洪子凱／台北即時報導

歌手周杰倫傳出5月底將在台北大巨蛋舉行演唱會，引發熱議，經紀公司杰威爾音樂回應，要看藝人檔期及其他相關因素，能否配合再作討論。遠雄表示，體育館仍以舉辦體育賽事為主，若要舉辦賽事外活動，將以符合法規為前提，確保活動順利進行。

遠雄表示，巨蛋公司目前並沒有演唱會相關排程，雖然陸續接獲許多國內外演藝團體及藝人詢問，盼能到大巨蛋表演，但目前體育館仍以舉辦體育賽事為主。

遠雄強調，理解民眾對表演活動的期待，未來舉辦賽事外活動，將以符合法規為前提，確保活動順利進行。