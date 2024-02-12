何妤玟出道30年 不再為容貌焦慮

何妤玟說她喜歡現在的自己。(取材自Instagram)

何妤玟日前迎來47歲生日，她和兩個女兒一起慶生，自己花錢訂餐廳、買蛋糕，卻得到跟過去全然不同的滿足。出道超過30年，已逼近知天命，是否有容貌焦慮？她說從未做違抗自然的事，「年輕的時候會，但我過了那個階段，如今覺得這年紀更快樂，也更漂亮了」。

她16歲就以學生歌手身分出道，小時候家裡窮，沒什麼童年，長大了又忙工作，所以成年後她很愛過生日的儀式感，每年都期待男友幫她辦生日趴、或揪好友一起開派對慶生。那時，她全然戀愛腦，即便手上有工作，當男友無聊要她陪時，她甚至會丟下手上腳本、忘了工作，就是要跟男友在一起。

到了中年，走過人生各個階段，她更喜歡跟家人安靜享受幸福，前晚學琴的小女兒彈了生日快樂曲，大女兒則畫了她最愛的韓團BTS 給她，沒有吵雜、熱鬧，她的心更加滿足，「人生前半段，我的重心放在另一半，後半段，我會放在自己身上」。

女明星到了一個年紀就會有容顏變老的焦慮，何妤玟坦言，在某些特定的年紀確實會有，「剛滿30大家催婚、35被喊高齡產婦，到了40歲遭遇父喪，對於生命有莫名恐懼，狀態不好也沒自信。不過這幾年我慢慢找回自己原來的樣子，47歲的我，覺得比42、43更漂亮」，日前她拍下性感寫真桌曆，把這美好一刻留下來。

她真的不在乎變老，在主持「戀愛上線中」節目時，遇到年輕的啦啦隊助理，她都自詡是長輩、媽媽。她不做會改變容貌的事，但每周維持3、4天固定大量運動，重訓、心肺有氧和皮拉提斯，女兒愛韓團，她陪著一個個去認識，為了學舞還自己找老師，她笑說，「每次節目中的啦啦隊在跳韓團舞，我每一首都會，她們很驚訝，保持心理年輕，對我來說才是最重要的。」