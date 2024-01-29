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強制性行為獲不起訴 炎亞綸：沒做的事別再加在我身上

記者蕭雅娟／台北30日電
炎亞綸出庭後澄清，強制性行為部分已獲不起訴確定，請外界斟酌用詞。(記者蕭雅娟／攝影)
炎亞綸出庭後澄清，強制性行為部分已獲不起訴確定，請外界斟酌用詞。(記者蕭雅娟／攝影)

台灣藝人炎亞綸（本名吳秉孺）陷性影像風波，被控拍攝、無故持有少年性影像，士林地方法院昨開庭不公開審理，炎亞綸「壓秒出庭」，網紅耀樂則因車禍請假，全案農曆年後再行調解。炎在庭後澄清，他遭控「強制性行為」等已獲不起訴確定，請媒體、網友們斟酌用字「沒做的事不要再加在我身上」。

全案已進審理庭，士林地院昨第二度開庭，且不公開審理，炎亞綸身著黃色帽T，庭前2分鐘抵達法院，庭後炎澄清強調「強制性行為」「偷拍」已由檢察官不起訴確定，希望未來不管是媒體朋友或是網友們，都要斟酌用字，這些事還是要給我們人生一個開口，「沒有做的事情就不要再加在我身上，謝謝大家」。

告訴人耀樂因車禍請假未出庭，調解不成立，法院訂今年3月11日再行調解。耀樂日前出庭曾稱說，心情上還是蠻沉重，無論結果如何，都會尊重法院判決。

全案起源於，耀樂去年6月提告炎在他未成年時期，違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽。炎歷經偵查辯稱「為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流」。

檢方起訴指出，2017年12月至隔年6月不詳時間，炎涉在天母住處拍下當時未成年耀樂的性影像，並在2019年、2020年間，二度私下傳給2名不詳網友觀看，認定炎涉犯「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴。

炎亞綸被控強制性交罪部分，士檢認定罪嫌不足，給予不起訴處分。耀樂不服聲請再議，高檢署審查認為調查完備，駁回再議，炎獲不起訴確定。

炎亞綸

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