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戲說從頭／温昇豪「打怪任務」 披白袍對抗疫情

記者陳慧貞／綜合報導
温昇豪在醫療紀實劇「打怪任務」中特別演出。(圖／大愛電視提供)
温昇豪在醫療紀實劇「打怪任務」中特別演出。(圖／大愛電視提供)

台灣男星温昇豪特別演出大愛電視新戲「打怪任務」，日前他與台北慈濟醫院長趙有誠接受影評人膝關節專訪。劇中，温昇豪扮演的院長角色有著畫龍點睛的分量。他表示，自己念的是傳播，過去跟著市場脈動拍了很多偶像劇。近年來台劇在轉型，他也開始拍很多職人劇、關注公共議題，「以前大家覺得看戲只是娛樂，現在希望寓教於樂」，希望透過戲劇傳達給觀眾更多資訊。

「打怪任務」劇情描述新冠肺炎疫情三級警戒時，台北慈濟醫院收全台最多確診患者達900多人的真實故事。台北慈濟醫院院長趙有誠表示，醫護人員搶救生命是天職，當時感覺就像是「國家有難匹夫有責」。温昇豪聞言立刻說：「這句話是非常軍人的用語。」因為在拍戲前，他先上網爬梳，得知趙有誠是軍醫出身，個性特質兼具温柔與剛強，他的演出就必須要在威嚴跟温柔之間做轉換。所以傳遞決策者的慈悲心以及內在使命必達的剛毅心，是温昇豪演出的精髓所在。

温昇豪大學念的是傳播，但「第一志願其實是走政治跟公共領域」。他一直認為，演員是公共財，「如果救人是醫生的天職，演員的天職應該傳達一個社會的價值」。在演出「打怪任務」時，温昇豪秉持相同的精神態度，要把院長的精神跟當時第一線醫護人員面臨最嚴峻時刻的心情，忠實的呈現出來。

趙有誠也分享在疫情當下的心情就是要凝聚大家共識，希望在最快的時間集結最多的力量搶救數多的人，「感覺很像森林失火，但我們像小鳥只能把翅膀沾濕，盡量帶一點滅火的水過去」，雖不曉得燎原的大火到底什麼時候可以撲滅，但醫護人員可以盡自己最大的本分。

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