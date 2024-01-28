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疑對LE SSERAFIM開黃腔 黃偉晉遭粉絲瘋狂洗版 道歉了

記者李姿瑩／綜合報導
黃偉晉主持失言掀波。(本報資料照片)
黃偉晉主持失言掀波。(本報資料照片)

台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」日前錄至深夜收工，主持人之一的黃偉晉卻遭大批粉絲瘋狂洗版，揚言如果LE SSERAFIM被他嚇到不肯再來台灣要跟他沒完。原來黃偉晉一時口誤，不知怎的說出：「我好想要插她們下面…的地瓜球。」嚇壞全場上萬觀眾。

黃偉晉是LE SSERAFIM的粉絲，他為主持「紅白」連日投入彩排準備。原本下午4點半開始錄影時都還中規中矩，但等到尾聲LE SSERAFIM上台後，他看著電視台準備給南韓貴客們的地瓜球，脫口而出「好想要插」。他講到一半發現用詞不當已來不及，導致整句話就這樣覆水難收，一旁的Lulu想救場也無濟於事。

黃偉晉凌晨以全黑圖發文道歉，還原當下他的本意。「事情的經過是這樣的，節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食。然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話。」

他真正想表達的是「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」，強調自己絕對沒有任何別的意思，「我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方，非常抱歉。」

他相當自責，坦言真的很認真地準備了「紅白」的主持，絕對沒有想要造成任何人的不舒服。「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思，也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」

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