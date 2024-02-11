「想見你」暴紅後…施柏宇自認愈長大愈奇怪

施柏宇形容自己是一個愈長大愈奇怪的人。（取材自微博）

施柏宇接連因BL劇「HIStory2：越界」及「想見你」受矚目，他接受雜誌訪問時坦言：「『想見你』剛播完時，因為人氣、觀眾反應等等原因，心情上確實會比較受到影響， 但可能電視版跟劇場版上映時間太接近，跟角色正式告別後，我也告訴自己該找回生活重心，要好好過生活，認真過每一天」。

「想見你」現象級暴紅，施柏宇一度非常在意各種標籤，對於外界評論，他關掉手機脫離社群，將重心放回自己身上，「剛開始工作非常緊湊，會覺得好像沒有自己的生活，但時間久了，我開始找到步調，慢慢知道即便生活在螢光幕前，但 『施柏宇』 不會突然變成別人，只是我的職業是演員，與其擔心各種評論，不如把眼前的事做好，我告訴自己，只要每一次的表演比前一次的自己更好，那就是進步」。

「想見你」讓施柏宇一夕暴紅。（取材自微博）

透過演出的角色，施柏宇認為自己學會了「放鬆」，住在骨子裡的獅子性格，讓他面對挑戰時從來就不輕易妥協，「角色賦予我很多力量，例如近期殺青的這部戲，我飾演一個工程師，這個角色讓我思考是不是應該要過得更像『一般人』，愈接近生活的劇本，相對鍛鍊我在表演上能更輕鬆、自在」。

施柏宇也形容：「我是一個愈長大愈『奇怪』的人！這幾年面對一些事情我還是會很糾結，但現在會先盡量放下執念，先照別人教的方式做一次，沒有像以前那麼固執了」。