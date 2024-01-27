HitFm年度百首單曲 金曲歌王林俊傑4連冠

林俊傑「孤獨娛樂」獲得2023Hit Fm年度百首單曲冠軍。(圖／Hit Fm聯播網提供)

台灣HitFm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動出爐，由金曲歌王林俊傑(JJ)專輯「重拾_快樂」中的「孤獨娛樂」奪冠。JJ共有四次獲得年度百首單曲冠軍的輝煌紀錄，分別是2013年的「修煉愛情」、2016年的「不為誰而作的歌〉、2017年的「偉大的渺小」，今年四度奪冠，「行走的CD」稱號當之無愧。

JJ共有四首歌曲在這次百首單曲票選名單內，除了「孤獨娛樂」，他跟葛萊美 得主、美國知名音樂人Anderson .Paak合作的英文單曲「In The Joy」也獲得第三名的好成績；「願與愁」獲得第六名；「如果我還剩一件事情可以做」第18名。JJ個人就有三首歌在前十名，打破歷屆百首單曲以來的最高紀錄。

JJ表示，非常謝謝大家的支持，「孤獨娛樂」這首歌是他很私密、私人的創作，是他在探討個人生活中所面對的處境，快樂、寂寞、孤獨、苦痛等情緒，渴望被理解、被聽見的歌曲。JJ把他的內心誠實剖析給大家，也希望大家可以從歌曲中得到共鳴。

JJ提到，人生要到達真正的快樂，我們都要學著怎麼好好面對「痛」，才能夠真正地了解快樂的定義，用痛去理解快樂，用快樂和痛的共存去珍惜彼此。