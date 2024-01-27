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洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

為救兒子孫安佐遭詐騙 孫鵬：案情比8點檔精采

記者林孟潔／綜合報導
孫鵬(左)、狄鶯夫妻到台北地院出庭作證。(記者林伯東／攝影)
孫鵬(左)、狄鶯夫妻到台北地院出庭作證。(記者林伯東／攝影)

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁台灣藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回台接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書「Amanda」介紹律師郭上維，藉此灌水詐騙30萬元新台幣(約9587美元)。台北地院日前傳喚孫鵬、狄鶯作證，孫鵬認為整件事比八點檔精采。

孫鵬作證指出，他在美期間通訊軟體突跳出訊息，自稱「宋學仁」的人主動表明妻子是張清芳，得知他們處境辛苦，可提供相關協助。而狄鶯曾打電話問張小燕，宋是否真有要幫忙，張小燕回答「宋大哥人真的很好」，他和狄鶯良善地相信對方就是宋學仁。

孫鵬說，Amanda稱是宋的秘書，並推薦律師郭上維，費用是16萬元，「我們也沒殺價就匯款」。若不是對方推薦，他不會委任郭，「我原本要委任謝震武的」，是調查局人員告知，他才知道Amanda是黃琪。

他說，Amanda告知孫安佐被遣返回台的班機、座位，並幫他買火車票、機票，安排他坐在孫安佐的前後位子，協助訂飯店。他曾請Amanda協助翻譯美國司法文件，對方答應向美國律師要資料再翻譯，費用是13萬元。但付款後，資料卻一直沒給。

狄鶯作證表示，「我不覺得郭上維有騙我們」，在美國時Amanda也有幫助過他們，律師費是Amanda報價給孫鵬，她還有問孫鵬「為什麼要付那麼多錢」。她因和張清芳是好朋友，而他們在機場VIP室候機時，宋學仁曾打電話關心，「我就以為是張清芳要她老公來幫忙」。

狄鶯說，「我當時只負責付錢、擔心，只要我兒子沒事就好」，Amanda都是和孫鵬聯絡，說宋學仁長年捐贈劍橋大學，每年有一、兩個名額，可安排孫安佐到英國留學，費用換算成台幣是兩、三千萬元，但之後案情曝光就沒騙到。

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