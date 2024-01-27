不滿緋聞風波背鍋半年 胡瓜放閃丁柔安

胡瓜(左)和丁柔安走過風波，繼續攜手向前走。(記者葉君遠／攝影)

台灣綜藝大哥胡瓜擺脫跟熊霓的緋聞 風波，日前跟老婆丁柔安一起現身年末媒體餐敘，預告2024年將幹大事，演藝能量大爆發，將陸續推出四個節目，其中包括跟女兒小禎與兒子胡釋安合作主持節目。

原本備受胡瓜照顧的熊霓，轉身投入江大成的懷抱。胡瓜無奈表示，自己背鍋大半年，「如果當初他們在一起，（熊霓）為什麼沒有出來澄清？」他因為問心無愧，節目通告至今仍邀請熊霓。

胡瓜還提到，先前幫江大成的新書掛名推薦，至今沒收到實體書籍。江大成還詢問有沒有上節目宣傳的機會，胡瓜也認真評估。不過等到現在有適合的節目，江大成自己也接下同時段的友台節目當關主，所以礙於業界規則並沒有邀約，當然還是歡迎江大成上「綜藝大集合」。

對此，江大成向胡瓜致歉，他這陣子都是錄影時親自送書，「一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！」

現在的胡瓜重心全部放在演藝事業上，他感謝丁柔安不離不棄，獨自承受喪親之痛還得面對外界蜚短流長，新的一年他們要開展新氣象。胡瓜從老東家民視開始，農曆過年的「民視第一發發發」由他扛起主要的內容發想，找來歐弟等子弟兵助陣，迎戰大環境改變。

胡瓜在「歡樂智多星」結束後，另外開新節目，接下來預計要幫動畫片配音，並將帶著小禎跟胡釋安一起主持節目，親自傳授經驗。「現在最大心願，就是兒女一起陪我走紅毯，為了這個去申請節目，正努力當中。」