拍吵架戲 宣萱嘆皺紋多了好多

宣萱說拍情緒重的戲感覺自己都老了。（圖／三立提供）

港星宣萱暌違3年復出拍攝台灣犯罪懸疑劇「誰殺了她」，她的演出帶給台灣觀眾許多回憶殺。她在劇中飾演一位雕塑家，她表示自己已經演了30年的戲，以往在港劇中的演出，角色比較多是專業人士，或者是一些喜劇，所以也會想演出觀眾會感到好奇或新鮮的角色。

宣萱透露沒接太多戲，因為也想讓生活跟工作平衡一下，如果再演戲，角色一定要和以往不一樣，所以當初要接這媽媽角色時，她就問自己「我能演到嗎？可以成功嗎？」她笑說接了這部戲後認為自己還會一直當演員不退休 ，她跟觀眾說：「隨便你們看不看我了！」

演「誰殺了她」宣萱覺得不會說是困難，可能是比較痛苦，因為她本身個性比較開心也喜歡笑，但這次情緒很重，休息時和演員們幾乎沒有說說笑笑，只因為她的情緒很容易被帶走，所以一定要集中情緒，「所以我剛來的時候也怕，因為我沒有跟任何的演員合作過，所以會擔心他們看到我不理人，以為我很酷，因為整部戲開心的戲只有兩三場。」

而這次和李銘順合作，宣萱笑說他們這對夫妻，沒有濃厚的感情，一直都在吵架，而之前認識李銘順是因為他們在朋友的whatsapp群組裡打過招呼，當時李銘順都在台灣拍戲，中間才進劇組，但見面時還是有一種親切感，「他的性格我覺得跟我也很像，他有什麼都會講，開心不開心都會講，我很喜歡！」所以平常在未開工的時候，就會跟李銘順坐在一起聊天，開玩笑說：「每一場戲基本上都是吵架，但李銘順好會帶戲，我的情緒很容易被他吸進去，所以我謝謝他。」

宣萱記得每次拍完吵架戲情緒非常激動，拍完就只躺著不能動，因為胃不舒服，主要是整場戲繃緊，人整個頭疼，好像做了好幾天的運動一樣，「好累，是從內到外都很累，因為這個戲拍完之後，我的皺紋真的多了很多，很恐怖，覺得自己真的老了，這部戲讓我體驗到一樣東西，就是女人不能生氣，女人要開心，開心你就會美，就沒有皺紋。」