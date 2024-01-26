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相隔10年 范文芳再合體何潤東

記者楊起鳳／綜合報導
新加坡女星范文芳(左)暌違十年再度和何潤東合作。（圖／大川大立數位影音提供）
新加坡女星范文芳(左)暌違十年再度和何潤東合作。（圖／大川大立數位影音提供）

許久未在台灣與觀眾見面的新加坡女星范文芳，距離上部來台演出的作品暌違近十年，此次與導演何潤東相隔多年後再次攜手合作台韓新戲「不如海邊吹吹風」，談起兩人聚首心得，范文芳表示：「先前何潤東還是新演員，但現在已經晉升為金鐘獎導演了。我覺得他對戲劇方面的理解跟堅持非常棒，在拍攝期間都會提出想法只為了能讓這部戲更好。」

范文芳更爆料：「他在片場常常會叫我阿真、阿真，阿真是我們之前合作電影『真心話』的角色名，也讓我覺得很有親切感。」

范文芳此次在「不如海邊吹吹風」中扮演霸氣經紀人，一路捧紅由陳柏霖飾演的大明星，兩人感情猶如母子，有任何麻煩事都會替他擺平，同時也是掌握演藝圈生態的女強人，保護自家藝人不遺餘力。范文芳坦言角色相對熟悉，有參考身邊許多類型、性格都不一樣的經紀人做揣摩。

而老公李銘順近年在台灣影視作品中挑戰各種戲路，獲獎頻頻，聊到這次來台灣拍戲另一半有沒有給予什麼建議，范文芳笑著說：「他很鼓勵我去拍，很支持我，反倒是我和他討教許多在台灣生活的問題，像是衣服該怎麼準備、外送怎麼點……。」

「不如海邊吹吹風」，全劇靈感來自韓國CJ ENM 的IP「頂級巨星柳白」、「海岸村恰恰恰」與「我們的藍調時光」海島三部曲，由楊鴻志總監製，找來何潤東執導，陳柏霖和郭雪芙領銜主演。此外還包含新加坡知名演員范文芳、入圍金馬影后的洪慧芳、香港演員蔡思韵，透過南韓和台灣頂尖製作人才的合作，提高華語影集的製作品質，預計進軍國際，讓全世界看見台灣和金門的美麗風景與人文底蘊。

新加坡 入圍 香港

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