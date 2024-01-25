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今年尾牙商演破50場 動力火車仍跟老婆領零用金度日

記者梅衍儂／綜合報導
動力火車今年尾牙場已接至少50場。（記者王聰賢／攝影）
動力火車今年尾牙場已接至少50場。（記者王聰賢／攝影）

動力火車今年尾牙商演超過50場，曾在雙方演唱會上互當嘉賓的告五人也不遑多讓，農曆年前已包下66場尾牙演出，兩世代團體粗估入袋皆超過千萬台幣，吸金能力超強。

動力火車身為天團，卻是跟老婆領零用金度日，他們日前在台北東區街頭熱鬧開桌，嗨唱「忠孝東路走九遍」和新歌「趁少年」，順便宣傳4月20、21日高雄巨蛋演唱會，聊起尾牙接案盛況，自豪：「50場是最少，這兩年都還不錯，都可以辦豐年祭了。」只是財務大權都落到另一半手上，顏志琳女兒日前跟他要畢業旅行的錢，他阮囊羞澀，說「我也是跟媽媽要的，給你我就沒了」。

信用卡都是老婆的附卡，一刷會被太座知道，尤秋興爆料，有時候會先幫顏志琳刷卡，他再用現金慢慢還，有次兩家人一起去歐洲玩，顏志琳的口袋露出歐元，老婆瞧見立刻說「拿來」，可見管得有多嚴。兩人其實是說笑，因為平時沒有什麼大開銷，除了買樂器、耳機，錢都給老婆管也不錯。尤秋興說，以前花錢大手大腳，現在反而能存錢。

尤秋興結婚快五年，和老婆尚未有好消息，笑說：「生不出來，沒有每天按表操課。」他早已把顏志琳兩個女兒當自己的，當然自己也想生，表示會「繼續操課、無時無刻」。過年兩人可以放假六、七天，問到是否已經財富自由，他們直喊不可能，尤秋興說：「還沒有到可以退休的時候，我們很喜歡賺錢！」

退休 信用卡

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