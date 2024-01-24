56歲夏禕當外婆了 孫女4歲 曝和張菲斷聯真正原因
中國藝人夏禕近來頻繁往返兩岸，24日她出席「關懷演藝人員基金會聯歡餐會」分享近況，過去她因是綜藝大哥大張菲主持的節目班底而成名，提到是否與張菲聯繫？她快人快語表示：「沒有聯繫過耶，因為我從來就沒有他的電話，如果你們有遇到，就幫我問候一下吧。」又補一句：「這個禮數我懂的。」被問感情狀況，如今單身的她笑言希望70歲再談黃昏戀，應該很浪漫。
56歲的她早早當了外婆，夏禕透露，小孫女在耶誕夜出生，今年4歲了，眾人驚呼「好早」，夏禕還認為女兒26歲生小孩太晚，還沒生前頻頻催促、洗腦女兒把握女人最佳生產時期，「按優生學來說，26歲到28歲是最好的，超過就不適合了」；之前她不願透露女婿身分，這回被問是否為華人？夏禕話說得直接：「當然是華人，怎麼可能嫁給洋鬼子！中國人就是中國人，不可能嫁給其他的，就是中華民族。」末了才說女婿是台灣人。
說起過年，夏禕透露今年可能無法回中國過年，因在台灣有些工作進行，說起是否全面復出演藝圈，她困惑道：「我有退出過嗎？」，透露目前可能待在台灣的時間多一點，暫住大姑家，感嘆10多年前陸續賣掉內湖、林口、東湖房子，雖賣了近2千萬台幣，但如今她大嘆：「連個廁所都買不起」。
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