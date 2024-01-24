56歲夏禕當外婆了 孫女4歲 曝和張菲斷聯真正原因

夏禕出席關懷演藝人員基金會聯歡餐會。（記者李政龍／攝影）

中國藝人夏禕近來頻繁往返兩岸，24日她出席「關懷演藝人員基金會聯歡餐會」分享近況，過去她因是綜藝大哥大 張菲主持的節目班底而成名，提到是否與張菲聯繫？她快人快語表示：「沒有聯繫過耶，因為我從來就沒有他的電話，如果你們有遇到，就幫我問候一下吧。」又補一句：「這個禮數我懂的。」被問感情狀況，如今單身的她笑言希望70歲再談黃昏戀，應該很浪漫。

56歲的她早早當了外婆，夏禕透露，小孫女在耶誕夜出生，今年4歲了，眾人驚呼「好早」，夏禕還認為女兒26歲生小孩太晚，還沒生前頻頻催促、洗腦女兒把握女人最佳生產時期，「按優生學來說，26歲到28歲是最好的，超過就不適合了」；之前她不願透露女婿身分，這回被問是否為華人 ？夏禕話說得直接：「當然是華人，怎麼可能嫁給洋鬼子！中國人就是中國人，不可能嫁給其他的，就是中華民族。」末了才說女婿是台灣人。