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張翰、吳可熙「以愛之茗」 入圍柏林影展

記者蘇詠智／綜合報導
張翰（左）在柏林影展正式競賽片「以愛之茗」談了段異國戀。（圖／文策院提供）
張翰（左）在柏林影展正式競賽片「以愛之茗」談了段異國戀。（圖／文策院提供）

第74屆柏林影展將於2月15日登場，最受矚目的正式競賽單元，除了南韓名導洪常秀與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）合作的新片「A Traveler's Needs」入選，魯妮瑪拉（Rooney Mara）、蓋爾賈西亞伯納（Gael García Bernal）等歐美紅星的新作也獲青睞參與角逐最佳影片金熊獎，由廖慶松擔任監製、與尼泊爾導演合作的「香巴拉」，以及吳可熙與張翰參與演出的「以愛之茗」亦進入正式競賽，台灣影人在金熊獎爭奪戰上也不缺席。

伊莎貝雨蓓將以和南韓名導合作的新片「A Traveler's Needs」角逐本...
伊莎貝雨蓓將以和南韓名導合作的新片「A Traveler's Needs」角逐本屆柏林影后。（取材自Berlinale）

「香巴拉」和「以愛之茗」都是台灣文化內容策進院（簡稱文策院、TAICCA）「TICP國際合作投資計畫 」的影片。前者由廖慶松與黃江豐擔任監製、王思靜聯合製片，電影後製也在台灣進行，並集結了「刺客聶隱娘」金獎團隊，包括廖慶松的剪接、杜篤之的聲音和洪文凱的調光。影片講述尼泊爾喜瑪拉雅山區多夫一妻制的村莊中，名為Pema的女子嫁入三兄弟的家，開啟一趟發現並解放自己的旅程。

廖慶松監製的「香巴拉」入選柏林影展正式競賽。（圖／文策院提供）
廖慶松監製的「香巴拉」入選柏林影展正式競賽。（圖／文策院提供）

而「以愛之茗」則講述一位來自象牙海岸的女孩來到亞洲，和茶藝館老闆邂逅，開展跨越文化、相知相惜的愛情，吳可熙片中扮演茶藝館老闆張翰結縭多年的妻子。吳可熙得知入圍喜訊後，開心表示想給導演阿布代拉曼席沙克及團隊大擁抱，還透露收到阿布代拉曼傳來的訊息，期待能在柏林相見。她回憶當初在高雄拍攝時，阿布代拉曼常買袋裝芭樂和火龍果請劇組吃，感受到親切。提到片子從前置到拍攝期，幾乎長達半年，更表示：「這是不可能的跨三洲任務，不只在台灣拍，還飛了將近20小時到非洲，過程艱辛，不過大家很團結，對電影充滿熱情。」

張翰同樣難忘前往非洲維德角拍攝，他說：「有很好吃的海鮮，還有看海龜，拍攝地點很多都不容易到達，短暫生活體驗當地的人文風情。」久違影展的他，期待藉此機會和世界電影人交流，也大讚導演給予演員極大空間，是用關愛的態度在拍片。

今年柏林影展受到矚目的競賽片還有法國名導阿薩亞斯（Olivier Assayas）新作「Hors du temps」、魯妮瑪拉的「La Cocina」、蓋爾賈西亞伯納的「Another End」、兩獲坎城影展肯定的導演布魯諾杜蒙（Bruno Dumont）諧諷「星際大戰」的喜劇「L'Empire」等，奧斯卡最佳女配角也是漫威「黑豹」（Black Panther）主要演員之一露琵塔妮詠歐（Lupita Nyong'o）擔任評審團主席。

魯妮瑪拉（左）新片「La Cocina」也是本屆柏林影展正式競賽片。（取材自Be...
魯妮瑪拉（左）新片「La Cocina」也是本屆柏林影展正式競賽片。（取材自Berlinale）

在正式競賽單元之外，王興洪演出的「睡覺時眼睛睜開」（Sleeping with Your Eyes Open）則入圍「邂逅（Encounters）」單元，台灣電影製造在一開年便獲國際高度關注，講述心碎的凱從台北來到巴西沿海城市療癒情傷，是部帶有喜劇及奇幻色彩的寫實作品。

王興洪（左）演出的「睡覺時眼睛睜開」入圍柏林影展「邂逅」單元。（圖／文策院提供）
王興洪（左）演出的「睡覺時眼睛睜開」入圍柏林影展「邂逅」單元。（圖／文策院提供）

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