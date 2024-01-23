和合夥人鬧翻 陶晶瑩麻辣燙品牌恐遭查封

陶晶瑩投資的副業心血即將化為烏有，開直播解釋事件始末，一度哽咽鼻酸。（取材自臉書）

台灣女星陶晶瑩（陶子）和李李仁夫妻2022年投資 副業麻辣燙「辣杯杯」，並風光進駐百貨美食街，未料夫妻倆和合夥人劉吉仁鬧翻，兩人認為負責進貨的劉男從中賺取價差，圖利劉男自己的吉品養生公司，控告劉男背信，劉男則反控陶子夫妻拒付貨款315萬台幣（約9.98萬美元），法院判決陶子夫妻敗訴，劉男獲不起訴處分，「辣杯杯」將面臨查封命運。陶子開直播說明始末時，提及員工的遣散費和年終，忍不住哽咽落淚。

陶子解釋，其實有兩個官司在進行，對方告他們侵吞貨款315萬台幣是民事告訴，「這315萬就是我們告他背信，如果涉及了背信，請問為什麼我們要付給你？可能民事判決比較早出來，我們告背信已經是刑事案件，這是非常嚴重的事情」，她表示「辣杯杯」的食材由劉男負責進貨採買，她發現價錢高到不合理，「我們賺不了什麼錢，就是因為我們食材成本太貴了，一項一項檢查，就發現怎麼都拿自己公司的貨來賣我們。」

她指「進貨用有機米我們也吞了，但這批315萬的貨我們已經不信任了，源頭我們去問，沒有這麼貴啊，他們賣20塊，我們這位董事長（指劉男）去進貨的時候，進價42塊，進價比別人的賣價貴，因為進價不合理，所以沒有給他貨款」，她無奈媒體相信對方的說法來抹黑她，「說我們要他們無償退出，不要再亂寫了，我們的說法是請拿走你們的股金退出，這官司已經快一年了，我不想讓別人覺得我靠輿論來壓別人，那就走法院，一筆歸一筆。」

她也透露去年員工薪水發不出來，正是因為私章在劉男手上，她只好先墊錢支付，如今「辣杯杯」面臨查封，她擔心劉男又有動作，提前發年終和遣散費給員工，哽咽「因為如果帳戶被凍住，我們什麼都不能做」，她忍不住哀號：「我只是想要好好做一件事情，為什麼這麼難？碰到這樣的合作夥伴，真的是驚為天人。」