楊千霈獨遊法國 享受偽單身生活

羅浮宮也是楊千霈到法國必定造訪的景點之一。（取材自臉書）

台灣女星楊千霈去年底獨自到法國放風3周，徹底享受偽單身的生活，她笑說難得可以睡到自然醒，每天的行程都很隨心所欲，她分享這趟旅行的動機，是因為她在金馬獎紅毯主持的前一周，臨時起意想給自己放個假，「因為23年一直都在忙，想說不然去流浪好了，夫家和娘家也沒意見，我有個表哥在法國開餐廳，所以就說走就走。」

她到法國後受到表哥熱情招待，也認識了表哥的朋友們，「他們大多都20多歲，他們不相信我已經到4字頭。」而其間還有位女同志 對她特別照顧，大夥聊天時，還主動請大家說英文別說法文，就怕她聽不懂無法融入，相當貼心，她說：「人在國外可以認識到不同的朋友圈很棒，但我還是有點害羞。」兩個女兒不會想她嗎？楊千霈說：「她們知道我出國，不吵不鬧，我每天都會跟她們視訊，她們很懂事，還跟我說妳去國外放假沒關係。」

她直呼這趟法國之旅是她最放空的一次，她和好姊妹在巴黎跨年，遇上一個外國男子一直在撞她的背，人在異地的她不好意思制止，好姊妹忍不住替她出聲，沒想到對方還想裝傻，「我朋友直接開罵，後來那個人就被罵走了」。她表示法國治安其實並沒有太好，除了跨年發生的小插曲，還好並沒有發生其他狀況，而她回台後胖了3公斤，返台前一天還開始咳嗽，不過她回來後立馬投入工作，驚人體力令人佩服。