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觀影說劇／吳慷仁化身銀行企業家 ABC口音太搞笑

記者陳建嘉／綜合報導
吳慷仁在「還錢」中化身銀行企業家，號召全民響應集資發大財。(圖／甲上提供)
吳慷仁在「還錢」中化身銀行企業家，號召全民響應集資發大財。(圖／甲上提供)

台灣藝人陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁合演的賀歲片「還錢」，日前公開最新搶先看片段。演什麼像什麼的吳慷仁化身銀行企業家，號召全民響應集資發大財。特別的是，他以特殊ABC口音、中英文夾雜的喜劇方式來演出，令人眼睛為之一亮。導演王鼎霖透露，當初是親自拜託老交情的吳慷仁來特別演出，更大讚他的感染力強大。

「還錢」劇情圍繞在陳柏霖領軍的「四名大盜」竊取吳慷仁經營的萬喜銀行10億元新台幣(約3182萬美元)鉅款，卻遇上黑吃黑，引發一連串驚險刺激卻又笑料百出的「搶錢容易還錢難」故事。導演王鼎霖透露，當初選角時考量到竊盜集團陣容非常華麗，「必須找一個能夠與他們相抗衡的勢力，就拜託慷仁來幫我。」導演與吳慷仁討論後，設定該角色是一個裝逼的富二代，故意用特殊ABC口音和一些小動作來展現自以為是的高級感。

聊到創作源起，王鼎霖表示，自己一直很喜歡劫盜片，與共同編劇的夥伴靈機一動，「大家都是偷錢、偷畫、偷鑽石，如果把東西還回去，是不是會滿有趣的？」加上寫劇本時正逢疫情，全世界氛圍低迷，激發出他想拍一部劫盜題材的賀歲電影，讓大家在疫情解封後攜家帶眷到戲院開心大笑。王鼎霖也十分感謝吳慷仁情義相挺，稱讚道：「這個角色其實不好發揮，對慷仁來講是另一種挑戰。整個拍戲過程很有趣，大家都會忍不住去學他，是很特別的感染力。」

電影「還錢」劇情講述由張博駿（陳柏霖飾）率領的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵飾）捲入案件，逼得他們必須把10億元原封不動「還」回去。但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務。

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