「台資生堂千金」是台大學霸 晾超高級G乳險變「石頭奶」

李宓自信透露目前胸部是價值120萬的超高級豪華G罩杯。（取材自臉書）

39歲「台灣資生堂千金」李宓身材火辣，且不吝分享醫美經驗，去年底三度隆乳，她充滿自信透露目前胸部是價值120萬台幣（約3.78萬美元）的超高級豪華G罩杯，「問心無愧得到『美胸皇后』的稱號了吧！」然而她身為學霸，因為早期走秀被酸胸小感到自卑，才會走上隆乳之路。

她曾上節目透露整容史有20年，累計花費上百萬，學生時期打工當模特兒時被嫌「胸小還來走秀」，感到自卑動念隆乳，第一次變成石頭奶，照片視覺很怪；後來進行矽膠手術，醫師表示可能會有乳房神經較沒感覺的副作用，但她不以為意稱沒關係。

李宓畢業於北一女、台大戲劇系，是演藝圈的學霸。（取材自臉書）

而她因姣好身材、家族背景受到關注，較不回人知的是其學霸背景，畢業於北一女、台大戲劇系，老公也是台大學霸。她曾說過學業成績是被媽媽逼出來的，每個科目都要滿分才不會被打，曾不敵課業壓力罹患厭食症，幸而後來狀況好轉，日前開心出席高中同學會，她說：「一眨眼就已經畢業20幾年了，大家大部分都已經生好多小孩了，各有各的職業，各有各的成就，都很懷念當初三年的緣分。」

李宓身材火辣又擅於唱跳，透過社群邀約外界。（取材自臉書）

這些年她跟老公陸續迎來雙胞兒子以及愛女，去年砸千萬在西門町開「秘密基地劇光燈」西門旗艦館，表示事業暫時以戲劇發展為主，唱片暫緩，跟老公還想再拚一胎龍寶寶，並放話「下一胎是男生的話就再生一胎女生」。