二話不說幫男友付房租 王淨認「不自覺想保護愛人」

劉冠廷(右)與王淨在「非殺人小說」中飾演情侶，雖有爭執仍不斷鼓勵對方不要放棄夢想。（八大提供）

劉冠廷與王淨在「非殺人小說」中飾演情侶，為了培養兩人的CP感，王淨透露：「會在現場跟大家一起玩猜歌遊戲，或者是講一些冷笑話。」增進互動默契之餘，講久了，不只她跟劉冠廷，和劇組感情也就像一家人。

「非」劇中，王淨飾演的小路和劉冠廷飾演的東東是交往10年的情侶，王淨談到角色對感情的態度，她形容是直帥、義無反顧，雖然兩人在過程中經歷波折，學習到不同課題，但隨著劇情開展到後面有很大的反轉。

劇中，劉冠廷當了10年的臨演，一直夢想成為偉大的演員，和王淨同居生活，遇到沒酬勞進帳繳不出房租時，王淨二話不說拿出錢包付掉；即便兩人偶有小爭執，女方仍不斷鼓勵、支持男友不要放棄夢想。王淨提起女主角的個性，透露這點和自己是蠻相近的，她說：「面對身邊在乎的人，我覺得我的狀態會和小路比較像。會不自覺地想要保護和照顧身邊親近的家人和朋友。」