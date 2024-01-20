柯震東新劇大量情欲動作戲 自虧爆汗好「蝦」

柯震東(左起)、詹子萱、夏于喬、馬志翔首度同台呼籲大膽談性。(圖／Netflix提供)

台灣藝人柯震東、詹子萱、夏于喬、馬志翔主演Netflix 激情輕喜劇「愛愛內含光」，日前四人在戲殺青後首度同台為戲宣傳。劇中大量的情欲動作戲，演員們詮釋起來並不輕鬆，其中詹子萱與三男星都有激情戲，床戲就有六、七場。柯震東更形容自己拍床戲像「一隻蝦子」前後動，拍完渾身大爆汗。

首次擔綱女主角的詹子萱所屬經紀公司老闆是張鈞甯，她坦言，拍戲前，老闆曾推薦一些性愛影片提供她參考。劇中，她飾演除毛師，與柯震東飾演性事合拍的固定砲友，但與禾浩辰、鳳小岳也有親密戲。提到挑戰度最高的床戲是與禾浩辰的一段，原因是當時導演確診，只能用視訊溝通，或回傳影片等待導演回覆，一來一往調整戲感、畫面感。她笑：「光是前戲就拍了六、七個小時。」

柯震東有多次拍親密戲經驗，自認該劇尺度不大，只是體力消耗量大拍得很累。他說：「因為不是真的要從事那個行為，自己就像一隻蝦子在那邊前後動，拍完床戲後，我整個大爆汗。」

劇中，夏于喬是個瘋狂求愛的妻子，想盡辦法色誘老公勾起「性趣」，還有兩場DIY戲碼分別拍雙腳摩擦、臉部表情特寫，尤以拍後者時最令她尷尬。由於鏡位關係，攝影師靠得近。她笑說：「有人正在看你自我安慰，是需要克服的地方。」

飾演夏于喬老公的馬志翔也拍得很喘、很累，拍親熱戲時，為了避免碰到對手演員，肢體動作必須像做伏地挺身加仰臥起坐，一陣激戰過後總是氣喘吁吁。