劉冠廷攀3樓外牆 被封「台版阿湯哥」

劉冠廷為逃離命案事發大樓，冒險攀在三樓高的外牆。（圖／CATCHPLAY+提供）

劉冠廷和隋棠 在「非殺人小說」中上演激情戲，獻出背部全裸到「尾椎」令人驚豔，網友驚呼：「演技又超越自己」、「冠廷宇宙大突破！」第二集中，劉冠廷為逃離命案事發大樓，冒險攀在3樓高的外牆並徒手抓水管的緊張橋段也引發觀眾熱議，甚至封他「台版湯姆克魯斯 」。

憶及拍攝過程，劉冠廷苦笑說：「短短30秒的戲其實拍了一整天！劇組還找來吊車讓我吊威牙（鋼絲），我真的是掛在上面撐到沒力掉下來，但他們還是有把我拉著，落地那一刻我還特別往後跳，躺下來再側滾，一整天下來雖然很累，但畫面好看就很值得。」

主創演員們也參與官方IG直播暢聊拍攝趣事，包括導演柯貞年、演員隋棠、張詩盈、曾珮瑜線上相聚，有網友發問若演員們可以演其他人會想挑戰哪一個角色？隋棠表示對洪太太（張詩盈飾）這個角色滿有興趣，光預告中大喊：「我沒有生病！」這一幕就很衝擊；張詩盈則坦言每個角色各自藏有很特別的故事，自己都會想挑戰看看。

曾珮瑜則想挑戰飾演劉冠廷飾演的「東東」，「現在已經是演員了，要回頭詮釋演技生澀的臨演一定很有趣」。導演則加碼透露，拍攝期間常常跟劉冠廷討論：「東東是不是一個演技好的人？」由於她想像的東東應該不會演戲，是經歷這個歷程才有了一些虛虛實實的樣貌，「但也很怕大家會覺得他演得很爛，我們每一次其實都討論很久」。