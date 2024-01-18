74歲「鳥來嬤」吳敏昔負債又罹癌 消失8年近況曝

「鳥來嬤」吳敏。(本報資料照片)

台灣資深演員吳敏演紅「鳥來伯與十三姨」的鳥來嬤，一演就是11年的她，成為該戲劇的金字招牌，在事業巔峰之際，轉戰政壇參選台中市議員，未料卻落選加上投資 失利，負債高達上千萬台幣，曾傳出被黑衣人追債，而後又傳出罹患子宮頸癌。如今淡出螢光幕近8年的她，現身在周遊舉辦的「三三姐妹會」近況曝光。

吳敏透露自己的拌麵生意已暫緩，也不再碰政治，目前是台灣觀光 聯盟總會總會長，和日本多地區都有交流，生活過得充實又愜意，已走出人生低潮。問及健康狀況，一頭銀髮的她說：「現在非常好！」

久違的吳敏(右)出席周遊夫妻的三三姐妹會。(記者楊起鳳／攝影)

74歲的吳敏演出的長篇電視劇「鳥來伯與十三姨」在1999年至2009年期間製作，全劇共2708集，是目前台灣電視劇播出集數最多者。而吳敏在劇中飾演的「鳥來嬤」，一演就是10年，劇中的親和形象，也讓她有了「國民阿嬤」的稱號。

她後熱中政治決定轉戰政壇，參選台中市議員落選，又慘投資失利，負債高達上千萬台幣，因此還被黑衣人追債。吳敏後得到癌症 ，她工作排很滿，想著如果能工作到元宵後會是一大筆進帳，於是和醫生商量能不能做到元宵後再治療，結果醫生直言：「我現在鄭重告訴妳，妳那時候也不用來了，因為妳剩半年（生命），妳要錢還是要命？」。

當時吳敏開刀沒半年，老公也過世了，讓她感覺老公是代替她走，雖然老公讓吳敏背負債務，但她說自己一點都不恨丈夫。2020年吳敏創立品牌，販賣素拌麵，但她現今透露拌麵生意因為疫情已經收攤，是否會再重啟爐灶要再看看。

她當紅時，選擇轉戰政壇，2010年角逐台中市北屯區議員落選，今年總統大選她說自己是深藍，但她那一區是深綠，所以有告知不會再參與政治也不出來助選，自己現在就為了觀光業而戰。