許光漢大談純愛 日本導演頻讚萌

導演藤井道人透露選角時，身邊友人都一致推薦許光漢。(圖／翻滾吧男孩電影股份有限公司提供)

許光漢 主演新片「青春18x2 通往有你的旅程」攜手21歲的新生代日本 女星清原果耶大談純純戀愛，帶觀眾重回初戀曖昧的青澀時光。導演藤井道人則透露選角時，身邊友人都一致推薦許光漢，實際合作也讓他讚嘆：「真的遇到了一個很棒的演員。」台灣的拍攝環境更讓清原果耶驚呼連連：「工作人員都很貼心。」

日本名導藤井道人曾執導的電影「餘命十年」不只在日本大賣30億日幣、創下超高好評，台灣上映後更以全台近2000萬票房的好成績，刷新2022年日本真人愛情電影在台票房紀錄。

首部國際合製就選擇台灣，其實是因為爺爺的影響，導演藤井道人說：「因為我爺爺曾經在台南生活過一段時間，聽他講述種種，所以從以前就一直很希望能在台灣拍片。」後來因為喜歡電影「艋舺」而與台灣製作團隊黃江豐結緣，因而認識張震一見如故。因緣際會下看到本片的原著遊記特別有感，希望這個從18歲到36歲的男主角Jimmy能由同一人飾演，最後找到了許光漢。

回憶與許光漢的第一次見面，導演藤井道人形容他年輕與成熟兼具：「光漢很害羞，很有溫柔大哥哥的感覺。」電影中有一場18歲的許光漢要對著鏡子練習告白，青春感十足讓導演直呼：「太可愛！」許光漢則笑回：「你比較可愛啦！」儘管有著語言隔閡，兩人仍拍出好感情，在片場會打鬧、開玩笑。

拍攝期間導演藤井道人特別感謝劇組配合他習慣的工作模式，現場連「action」指令都用日本的方式進行，這次因為語言和文化隔閡，所以能更專注在溝通，導演表示：「說話時好好地看著對方的眼睛，好好的等翻譯把話說完，大家一起把事情做好，這件事在我心裡真的覺得很感動，所謂的『那道牆』反而不存在了。」